Na Policlínica Carajás, telemedicina encurta distâncias e leva cuidado especializado

A Policlínica Carajás Miguel Chamon, em Marabá, amplia o acesso da população à saúde especializada por meio da telemedicina. Além das consultas presenciais, a unidade oferece atendimentos remotos em especialidades de difícil acesso na região, conectando pacientes do sudeste paraense a médicos. O serviço garante mais agilidade, conforto e qualidade no cuidado com a saúde.

Aurora Silva, 4 anos, moradora de Brejo Grande do Araguaia, foi uma das pacientes beneficiadas. Com crises alérgicas, ela foi atendida por um alergista pediátrico. Jaqueline Silva, mãe da menina, aprovou o atendimento. "A médica nos atendeu bem, avaliou direitinho o quadro da minha filha e pediu exames para entender melhor a situação. A conexão foi ótima, e ter um médico presente no ambulatório conosco deu muita segurança. Parecia uma consulta presencial", contou Jaqueline.

Alergista Pediatra atende a distancia por telemedicina e passa orientações importantes para a mãe em Marabá (Fotografia: Agência Pará)

Além do atendimento em alergia pediátrica, a Policlínica também disponibiliza, na telemedicina, consultas em hematologia pediátrica, gastrologia pediátrica, cardiologia pediátrica, nefrologia pediátrica e endocrinologia adulto.

Priscila Santos, líder de atendimento da unidade, ressalta que o preparo da equipe é fundamental para garantir a qualidade do serviço. "Nosso papel é orientar os pacientes sobre como funciona o atendimento, explicar cada etapa do processo e assegurar que se sintam acolhidos e seguros durante toda a consulta", destacou.

Telemedicina

Para o diretor executivo da Policlínica, Joabe Lopes, a telemedicina é essencial para levar saúde de qualidade a quem vive longe dos centros especializados, reduzindo desigualdades. "Com a tecnologia, conseguimos conectar pacientes a profissionais altamente qualificados, sem que eles precisem se deslocar por grandes distâncias. Isso não só traz mais conforto e agilidade para quem precisa de atendimento, como também amplia o acesso à saúde, garantindo um cuidado mais humanizado e eficiente", concluiu Joabe.

Os consultórios da Policlínica são equipados com tecnologia adequada para as consultas, garantindo comunicação clara e eficiente. Durante o atendimento remoto, o paciente é acompanhado por um médico local, que auxilia na avaliação e repassa informações ao especialista, assegurando um diagnóstico preciso e um atendimento humanizado.

Para a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, a iniciativa é um avanço estratégico na regionalização da assistência. “A interiorização da saúde especializada é uma prioridade da nossa gestão, e a telemedicina tem sido uma aliada fundamental nesse processo. Com ela, conseguimos encurtar distâncias e garantir que pacientes do interior tenham acesso a profissionais altamente capacitados, com qualidade e humanização. A experiência na Policlínica Carajás é um exemplo concreto de como a tecnologia pode transformar a vida das pessoas, levando cuidado especializado a quem mais precisa, perto de casa e com toda a segurança”, disse a titular da Sespa.

Instituída no Brasil em 2020, a telemedicina permite que médicos realizem consultas, diagnósticos, monitoramento e acompanhamento de pacientes à distância, utilizando tecnologias seguras. Devem ser garantidos o sigilo, a privacidade, a segurança dos dados e o consentimento do paciente, além do cumprimento dos mesmos princípios éticos e técnicos da medicina presencial.

Regulação

Os atendimentos são regulados pela Central Estadual de Regulação, vinculada à Sespa. Para acessar os serviços, o cidadão deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), obter o encaminhamento e apresentá-lo, na Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, que fará o cadastro e o agendamento junto à Policlínica.

Estrutura

A Policlínica Carajás é referência em saúde especializada para 17 municípios do Sudeste do Pará. A unidade oferece atendimento em mais de 25 especialidades médicas e realiza mais de 20 tipos de exames de média e alta complexidade. A instituição realiza também procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade. Todo o atendimento é 100% gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na humanização.