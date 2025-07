Movimento intenso é registrado na BR-316 no terceiro final de semana de julho

Apesar do fim do período de férias escolares, a saída de veículos de Belém continua intensa nesta sexta-feira (18). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou fluxo de 40 a 45 veículos por minuto na unidade operacional de Castanhal nas primeiras horas do dia, segundo informou o agente Queiroz.

O número elevado, porém, ainda é menor em comparação com o final de semana anterior, quando o fluxo de veículos foi mais intenso.

Fiscalização se concentra nas estradas para o litoral

A PRF segue com ações de fiscalização nas principais vias que levam aos balneários mais procurados no nordeste do Pará, como Salinópolis, Marudá e Ajuruteua. Um dos principais focos é o combate à condução sob efeito de álcool.

Durante a manhã, um motorista de uma empresa foi flagrado dirigindo embriagado. Ele passou pelo teste de etilômetro e foi retirado de circulação.

VEJA MAIS

Testes de alcoolemia devem ultrapassar 50 até o fim da manhã

De acordo com a PRF, cerca de 50 testes de alcoolemia devem ser realizados até o fim da manhã desta sexta-feira. Dois aparelhos estão em operação na base de Castanhal, sendo que um deles foi temporariamente reservado para o caso registrado mais cedo.

Trecho Belém-Castanhal segue sem congestionamentos

Questionado sobre possíveis retenções, o agente da PRF informou que o tráfego entre Belém e Castanhal flui normalmente. Os pontos de maior lentidão permanecem na região metropolitana de Belém, principalmente no município de Marituba, sob responsabilidade do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA).

A previsão é de que o fluxo aumente a partir das 19h, com a movimentação de trabalhadores que encerram o expediente e seguem viagem rumo ao litoral.