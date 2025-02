Motorista é flagrado levando meia tonelada de cocaína em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo (2), aproximadamente 500 quilos de cocaína escondidos em um caminhão que transitava no quilômetro 143 da BR-155, no município de Sapucaia, no sudeste paraense.

A abordagem ocorreu por volta das 13h, quando agentes da PRF identificaram um caminhão em alta velocidade e decidiram fiscalizá-lo. Durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo ao ser questionado e informou que transportava uma carga de milho de pipoca, com origem em Campo Novo do Parecis/MT e destino a Barcarena/PA.

Ao ser indagado sobre a presença de ilícitos na cabine, ele admitiu possuir comprimidos de Nobésio, uma anfetamina utilizada por motoristas para prolongar o tempo ao volante. Durante inspeção da cabine do veículo, os policiais encontraram 10 comprimidos da substância.

Diante da suspeita, a equipe decidiu aprofundar a fiscalização e ao inspecionar a carga, descobriu diversas caixas escondidas entre os pacotes de milho, contendo tabletes de substância análoga à cocaína. A carga totalizou aproximadamente 500 quilos da droga.

O motorista foi preso e encaminhado junto com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Federal em Marabá/PA para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.