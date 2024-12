Moradores denunciam falta de saneamento e asfalto na passagem Elcione Barbalho, em Ananindeua

Falta de saneamento básico e asfalto tiram o sono dos moradores há 40 anos, na Passagem Elcione Barbalho, no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. A dona de casa Delvanira Rosário, 51 anos, conta que a rua fica alagada toda vez que chove no local.

A dona de casa Delvanira Rosário, 51 anos, conta que a rua fica alagada toda vez que chove no local (Reprodução/ Bruno Macedo)

“Já tem quase 40 anos que nada foi feito aqui na rua. Quando chove alaga tudo, as casas ficam no fundo. Eu mesma já tive muitos prejuízos aqui no meu comércio. Perdi muitos produtos por causa dos alagamentos”, relata Delvanira Rosário.

A moradora conta que além da falta de saneamento e asfalto, a iluminação pública também é um problema recorrente vivido pelos moradores. “Falta iluminação, asfalto e falta saneamento também. Falta tudo isso, aí ficamos nessa situação, com a rua cheia de mato. Aparece cobra, sapo e até caracois em nossas casas”, aponta.

Falta de saneamento básico e de asfalto tiram o sono dos moradores há 40 anos, na passagem Elcione Barbalho, no bairro Águas Brancas (Reprodução/ Bruno Macedo)

Com a chegada do período chuvoso, Delvanira afirma que a preocupação vai ser redobrada. “Vai ser mais outro sacrifício sobre enchente, porque vai tudo para o fundo. Queria pedir para que viessem aqui e fizessem algo por nós. Pelo menos 1 vez, pois até hoje nunca vieram olhar nossa situação”, pede a moradora.

Em nota enviada à redação na última terça-feira,10, a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA), por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informa que já foi elaborado um projeto de drenagem profunda e pavimentação asfáltica da Rua Elcione Barbalho. Atualmente, o processo encontra-se em fase de recurso para que seja possível dar andamento à sua execução.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.



(Estagiário, sob supervisão do jornalista João Thiago Dias)