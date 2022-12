Moradores da Terra Firme recebem oitava Usina da Paz na próxima terça (6)

​Moradores do bairro da Terra Firme, em Belém, recebem na próxima terça-feira (6) o complexo multifuncional Usina da Paz, projeto integrado ao programa Territórios pela Paz (TerPaz), do Governo do Pará. Esta é a oitava unidade entregue. As obras no local já estão na reta final. A mais nova UsiPaz funcionará na passagem Belo Horizonte, entre a avenida Perimetral e a passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte. O governador Helder Barbalho, a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, assim como demais autoridades estaduais e municipais, irão participar da cerim​​ônia de entrega.



Assim como nos outros complexos multifuncionais, os moradores deste território vão poder usufruir mais de 70 serviços gratuitos, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, capacitações e cursos profissionalizantes. As unidades funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, das 8h às 18h, de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e órgãos públicos estaduais.



O complexo terá capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).



Moradora da Terra Firme e educadora popular, Nira Lima comemora a inauguração da Usina da Paz. “Enquanto moradora do bairro, tenho grande expectativa. A Terra Firme é um bairro periférico, aqui temos muitos jovens ociosos, então a Usina da Paz vai trazer muitos benefícios, cursos, oficinas, resgatar as mães, os jovens, sem falar da cultura. Eu moro próximo da usina, sempre passo aqui na frente e vejo a construção avançar, junto com ela veio a esperança de um mundo melhor para a gente”, festejou.



A chegada da Usina da Paz também irá proporcionar melhor mobilidade para as pessoas e veículos, uma vez que as ruas do entorno da obra, antes intrafegáveis, agora têm asfalto e sinalização, assegurados pelo Programa “Asfalto Por Todo Pará”, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). O serviço de infraestrutura permite melhor acesso em cerca de 1,5 quilômetro. Já foram asfaltados mais de cinco quilômetros de ruas no entorno da UsiPaz, e cerca de três quilômetros e meio estão em execução, principalmente, na rua 27 de setembro e na passagem do Arame, vias importantes para se chegar à nova Usina da Paz.



“A pavimentação asfáltica vai contribuir com a melhoria da qualidade de vida, valorizar o imóvel e o cidadão, proporcionando resgate da qualidade de vida e, cada vez, mais avançar com esse tão importante programa que fortalece a infraestrutura de Belém e nos demais municípios. Com certeza, ainda caminharemos mais com obras de pavimentação asfáltica, calçada, meio-fio, sinalização, visando a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas que vivem às proximidades do complexo”, disse Ruy Cabral, titular da Sedop.



“É como se fosse um sonho se concretizando para a nossa comunidade. Há muito tempo acompanhamos o descaso, o abandono, jovens perdendo vidas, jovens sem oportunidade para se profissionalizar ou ter um lazer. Coisas mínimas que não tínhamos acesso. Essas ruas já estão lindas, as pessoas já estão brincando, as senhoras já estão com suas cadeiras nas ruas. É com grande alegria que recebemos esse projeto”, enfatizou Toninho da TF, coordenador do projeto social “Servindo o Próximo”. Ele mora há mais de 40 anos na Terra Firme.



Os trabalhos estão em fase de conclusão na passagem do Arame e na rua 27 de setembro. Após esta fase, os serviços vão avançar para a passagem Amazonas e rua da Paz. Além da execução de drenagem e pavimentação, a Sedop providenciou ponte de acesso e calçamento do entorno da Usina.



“As obras da UsiPaz Terra Firme chegaram na etapa final e, já na próxima semana, o espaço abre as portas para atender a população do bairro. Serão mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços gratuitos”, informou Ricardo Balestreri, titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, órgão responsável por coordenar o projeto.



As Usinas da Paz (UsiPaz), são complexos multifuncionais do Governo do Pará, que buscam a transformação social, redução da violência e garantia dos direitos de cidadania. Já estão em funcionamento a UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde outubro do ano passado; a UsiPaz Cabanagem, em Belém, desde janeiro deste ano; a UsiPaz Nova União, em Marituba, desde março deste ano; a UsiPaz Benguí, em Belém, desde março, as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, desde maio e junho, respectivamente; e a mais recente, UsiPaz Jurunas/Condor, entregue em outubro, deste ano. Em Belém, mais uma unidade está em construção a UsiPaz Guamá.