Missão Gota: ação leva vacinação a localidades de difícil acesso em Altamira até a próxima segunda

Altamira recebe, até a próxima segunda-feira (23), uma ação de vacinação nas localidades de difícil do município, localizado no sudoeste paraense, por meio da “Missão Gota”. Entre as comunidades que receberão o serviço estão: Novo Paraíso, Branca de Neve, Morro do Anfrísio, Lajeado, Manelito, Morro Verde, Morro Bonito, Maribel, São Francisco, Gabiroto, Humaitá, Vila Canopos, Vila Cabloca e Baliza. A ação iniciou no último dia 17 de outubro.

Até o momento, foram vacinadas 173 pessoas e 332 doses administradas. A estratégia é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do 10º Centro Regional de Saúde (10º CRS), em parceria com o Programa de Imunizações do Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e Força Aérea Brasileira (FAB), possibilitando a vacinação da população residente em áreas de difícil acesso.

Estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário oficial de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). A aplicação contempla pessoas de todas as faixas etárias. A iniciativa conta com pilotos e mecânicos da Aeronáutica – que realizam o deslocamento aéreo da equipe de saúde, de imunobiológicos e insumos; técnicos da Divisão de Imunização da Sespa; técnicos da equipe técnica da Divisão de Vigilância em Saúde do 10º CRS da Sespa, e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira.

A facilidade de trafegar pelos helicópteros da Aeronáutica possibilita à equipe de vacinação chegar com as vacinas em condições adequadas às áreas cujo acesso por outros meios enfrenta diferentes adversidades, como rios não navegáveis durante a maior parte do ano, cachoeiras que impedem o acesso de barco, ilhas fluviais e localidades longínquas das sedes dos municípios.

Situação geográfica

“A situação geográfica e a dificuldade própria da região amazônica ainda são fatores limitantes para o acesso aos serviços de saúde das populações ribeirinhas, quilombolas e assentadas. Sendo assim, a Missão Gota destaca-se como uma grande oportunidade de promoção da saúde e proteção específica”, afirma Leonardo Barbosa, técnico de Enfermagem da Coordenação de Imunizações da Sespa.

Em Chaves

Até neste sábado (21), o município de Chaves, no arquipélago do Marajó, também contará com as ações da “Missão Gota”, com o objetivo de resgatar a cobertura vacinal da população de 21 localidades de difícil acesso das ilhas cavianas e mexicanas pertencentes ao município.

São ofertadas 18 tipos de vacinas, destinadas à prevenção de doenças como sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, formas graves de tuberculose (meníngea e miliar), hepatite A, hepatite B, poliomielite, diarreia por rotavírus, Haemophilus influenzae B, pneumonias e meningites causadas por pneumococos, meningite meningocócica tipo C, meningite meningocócica tipo ACWY, febre amarela, varicela e influenza, além de Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) e contra a covid-19.