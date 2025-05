Miriti Fest 2025 impulsionou a economia de Abaetetuba e a preservação do artesanato tradicional

Entre os dias 9 e 11 de maio, o centro de Abaetetuba, no nordesde paraense, virou palco para o Miriti Fest 2025, evento que celebrou a tradição artesanal do brinquedo de miriti e reafirmou a importância de preservar o miritizeiro, árvore símbolo da cidade. Com o tema “Miritizeiro: a árvore que dá vida à cultura de Abaetetuba – Rumo à COP 30”, o festival reuniu artistas locais e regionais, música, culinária, educação ambiental e, claro, muitos brinquedos coloridos.

A Praça da Bandeira, onde ocorre o evento, ficou tomada por famílias, turistas e curiosos ao longo dos três dias. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Abaetetuba com apoio de empreendimentos locais. Segundo a organização, a edição deste ano superou as expectativas de público, reforçando o crescimento e a consolidação do festival no calendário cultural do município.

Miriti Fest 2025 (Foto: Ascom /PMA)

O evento contou com 39 expositores de brinquedos de miriti, além de 24 barracas de alimentação e 13 food trucks. A diversidade dos trabalhos artesanais encantava quem passava pelos estandes. Animais, barcos e figuras humanas feitas a partir do miolo da palmeira ganhavam vida nas mãos dos artesãos, que há gerações mantêm essa tradição viva.

Alternativas sustentáveis e rentáveis para manter a tradição do miriti

Além do entretenimento, o Miriti Fest trouxe também um importante recado ambiental. A substituição dos miritizeiros por açaizeiros — mais rentáveis economicamente — vem afetando diretamente os artesãos da região. Com menos matéria-prima disponível, manter a produção dos brinquedos se torna um desafio.

Para reforçar a importância da palmeira e mostrar outras formas de aproveitamento do miriti, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) organizou um espaço dedicado à bioeconomia, com produtos como licor, doce e até brigadeiro feitos a partir do miriti.

A valorização do miriti também passou pelas mãos das crianças. A partir do projeto “Brinquedo da Gente”, 1.951 crianças matriculadas nas sete creches do município receberam cartões-miriti com crédito de R$ 80 para a compra de brinquedos diretamente com os artesãos.

A ação resultou em mais de R$ 135 mil em vendas e garantiu o sorriso de quem recebia, pela primeira vez, um brinquedo feito à mão. A iniciativa é uma forma de conectar as novas gerações com a tradição do miriti, ao mesmo tempo que fortalece economicamente os artesãos do município.