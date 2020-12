Ministério Público recomenda medidas para evitar 'rinhas de galo' em Capanema

No último domingo (20), foi expedida uma recomendação à Prefeitura de Capanema e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que sejam adotadas medidas administrativas para evitar a realização da ocorrência criminosa de “rinha de galo” no município no nordeste paraense.

A recomendação foi expedida pela promotora de justiça Maria José Vieira Carvalho Cunha, do Ministério Público do Estado do Pará.

O MP recomendou que os animais fossem apreendidos ou recebidos pelo município, para que eles possam ser reintegrados ao habitat natural e que não sejam sacrificados.

A promotora Maria José adverte que caso a recomendação não seja seguida, acarretará na adoção, pelo Ministério Público, de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, como a possível responsabilização cível e criminal. Além disso, orientou a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente que informem o MP sobre as medidas que serão adotadas.