Menina dança valsa com irmão cadeirante e emociona a web no Pará; vídeo

O casal de irmãos Luna, de 7 anos, e Lucas Nobre, de 17, emocionou a internet na última semana. O adolescente foi paraninfo e dançou a valsa com a irmã, durante a formatura do ABC da Escola Municipal de Educação Infantil Abelhinha, em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. A festa ocorreu na quinta-feira (24). O momento foi registrado por Alexandra Nobre, mãe de Luna e Lucas, que dividem uma rotina marcada pelo amor, carinho e cuidado.

Alexandra conversou com a reportagem de O Liberal e explicou que a escolha do paraninfo foi feita por Luna. “Ela escolheu e foi lindo. Não existem palavras para descrever a emoção de vê-los juntos nesse momento tão importante na vida dela”, emocionou-se Alexandra. “Dia 21, agora, é a formatura dele no Ensino Médio e ela será a par​aninfa dele”, lembrou, ao acrescentar que o adolescente prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), deste ano, e a família está confiante na aprovação no curso de Filosofia.

Ela relatou ainda que Lucas é prematuro e possui paralisia cerebral. Ele e a irmã possuem uma rotina de cuidado e apego um com o outro. “O amor deles é lindo! Sempre conversei com eles e mostrei que a deficiência dele não o impede de nada. E ela o trata com amor, carinho e uma dedicação impressionante”, contou.

“No dia que falaram na escola que ela teria que escolher um paraninfo, ela já chegou convidando ele. Ele ficou todo emocionado e foi logo querendo escolher o anel para ela, e ela ensinando como ele teria que fazer na hora de entregar”, relembrou.