Matrículas de calouros 2021 da Uepa iniciam nesta quarta-feira (2)

Começou nesta quarta-feira (2) a matrícula dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2021 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Os estudantes podem efetivar a inscrição na instituição até o dia 11 de junho. Segundo as informações do Edital 29/2021, publicado no site da universidade, o classificado realizará cadastro on-line e envio da documentação por Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Após o término do período de inscrição, os futuros acadêmicos têm até 45 dias para apresentar a documentação exigida, com cópias e respectivos originais para conferência. Para concluir o processo, é indispensável que os calouros cumpram essa etapa presencial de entrega de documentos diretamente nas unidades de Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), do Campus onde vão cursar a graduação.

Sobre a relação de documentos solicitados, Mauro Xavier Tembra, da Diretoria de Controle Acadêmico (DCA) da instituição, informa que "a Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa e a Declaração de Integralização do Curso são fornecidas pela Uepa no momento da apresentação da documentação física".

Somente após o período de efetivação da matrícula é que a instituição poderá iniciar o processo de repescagem, mediante a confirmação do número de vagas restantes. Mas, a previsão da Universidade é realizar a primeira repescagem a partir do dia 22 de junho, para que no mês de agosto, os alunos possam iniciar o período letivo.