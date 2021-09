Marituba tem vacinação contra a covid-19 neste feriado de 7 de Setembro

Do feriado desta terça (7 de Setembro) até sábado (11), o município de Marituba continua vacinando contra a covid-19. Haverá 1ª e 2ª doses para vários grupos. Na terça, das 18h às 6h do dia seguinte, o atendimento será apenas no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, no Centro. No restante da semana, outros pontos terão vacinação.

Serão vacinados com a 1ª dose: população em geral com idade entre 12 a 59 anos; profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; idosos (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com alguma comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente.

Já com a 2ª dose serão vacinados os seguintes grupos: profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; idosos (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com alguma comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente que já alcançaram a data marcada na carteirinha de vacinação.

Documentos necessários: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Jovens com idade entre 12 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Para aqueles que possuem alguma comorbidade é necessário apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

Calendário da semana:

Terça-feira (07)

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)

Quarta-feira (08) a sexta-feira (10)

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 09h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 09h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 09h às 16h.

USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 09h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 09h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 09h às 16h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 09h às 16h.

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 09h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)

Sábado (11)

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 08h às 14h

USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 08h às 14h

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 08h às 14h

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 08h às 14h

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 08h às 14h

Instituto de Ensino de Segurança do Pará-IESP (Br 316-KM 13)

Horário: 08h às 12h e 14h às 17h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)