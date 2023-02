Marinha do Brasil promove ações para enfrentar e prevenir o escalpelamento no Pará

Para combater e prevenir casos de escalpelamento em diversos municípios do estado, a Marinha do Brasil iniciou uma série de ações em comunidades ribeirinhas. Nesta segunda-feira (6) o público-alvo participou de atividades como palestras; instalação gratuita de coberturas de eixo de motor de embarcações; e distribuição de toucas de proteção para os cabelos e panfletos educativos. A atividade será realizada até o dia 16 de fevereiro.

No Pará, os municípios da ilha do Marajó apresentam maior incidência de acidentes de escalpelamento, sendo 15 casos em 2021, 6 casos em 2022 e 1 caso neste ano de 2023. Para combater o aumento desses acidentes na região e em outras localidades, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), junto com representantes da Comissão Estadual de Enfrentamento dos Acidentes com Escalpelamento (CEEAE), realizam as orientações voltadas para a segurança da navegação, prevenção da poluição e salvaguarda de seus tripulantes, passageiros e cargas.

Inicialmente, comunidades dos municípios de Muaná, Abaetetuba e Igarapé-Miri estão participando das ações, que também contaram com a distribuição de coletes salva-vidas. Todas as atividades estão acontecendo em escolas municipais e estaduais localizadas nas zonas urbanas e rurais, em centros comunitários, em portos, em feiras e em locais com maior fluxo de pessoas.