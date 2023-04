Marinha apreende 10 embarcações e 584m³ de madeira ilegal na Amazônia

A Marinha do Brasil realizou a Operação Estreitos na área que interliga o rio Amazonas ao rio Pará, na região Norte. O trabalho começou no dia 19 de abril e terminou no último dia 28. Como resultado, foram apreendidas 10 embarcações e 584m³ de madeira ilegal.

De acordo com a instituição, o Aviso-Auxiliar “Breves”, em conjunto com uma Lancha de Ação Rápida, conduziram ações preventivas e repressivas contra infrações ao Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário, delitos transfronteiriços e crimes ambientais.

Durante os nove dias de operação, as ações de patrulhamento resultaram em 53 embarcações abordadas e das quais 20 foram notificadas. Além da madeira ilegal, a Marinha também apreendeu um comboio que transportava, de forma irregular, mais de 2.200m³ de madeira, representando risco à segurança da navegação.

A operação teve apoio de uma equipe de fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), que realizaram a medição da carga apreendida.

Além do efeito dissuasório obtido com a presença dos meios da MB, durante a realização da operação, foram recolhidos cerca de R$ 1 milhão em carga apreendida e aplicadas sanções administrativas e criminais aos envolvidos.

Aviso-Auxiliar “Breves”

Construído em Manaus (AM), em 2018, e doado à Marinha, em 2020, pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará, o Aviso-Auxiliar “Breves” é subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, sendo utilizado em diversas missões operativas. Com frequentes e relevantes participações em diversas inspeções e patrulhas navais, destaca-se a sua colaboração com campanhas de vacinação e de prevenção aos acidentes com escalpelamento.