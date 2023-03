​Marcos Souza lança ‘Relacionamento a dois’, seu novo hit autoral

O cantor e compositor Marcos Souza, 23, o seu mais novo sucesso autoral intitulado “Relacionamento a dois”. A canção promete conquistar os amantes de música brega. Conta com direção e produção musical de Dudu Chagas. Desde a última sexta-feira (25), o hit já está disponível em todas as plataformas digitais.

“O feedback foi muito positivo, muitos comentários dos seguidores falando que estão amando a música e estão ansiosos para ouvi-la completa”, festejou.

Antes mesmo do lançamento, Marcos publicou em suas redes sociais trechos da música inédita , o que gerou grande expectativa no público.Em ritmo de brega, o single fala de uma relação, na qual há. Marcos explica que a música faz parte de um projeto solo que contará come, também,que brevemente serão transformadas em um EP.

O artista destaca que o single poderá alavancar sua carreira no cenário musical paraense . “Espero que a partir desse lançamento venha um novo set com diversas músicas no mesmo estilo. Essa é a ideia”, revela.Natural de Mossoró-RN, Marcos Souza veio para ocom um ano de idade. Com o passar dos anos, já na adolescência, o cantor desenvolveu sua paixão pela música paraense. Aos 15 anos, o artista começou a compor, mas foi em 2022 que Marcos começou a entrar no cenário musical como cantor, com o seu primeiro single, intitulado. Com o hit, obteve boa aceitação do público, principalmente nas redes sociais, atualmente com mais de 90 mil seguidores.

Instagram: @marcossouzaok

YouTube: Marcos Souza

TikTok: @marcossouzaok