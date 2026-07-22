Manutenção na Ponte Santa Luzia, em Alenquer, altera tráfego na PA-257 nesta quinta e sexta-feira

A Ponte Santa Luzia, localizada na rodovia PA-257 (TransLago), no município de Alenquer, no Baixo Amazonas, terá interdição parcial nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) para a realização de serviços de manutenção pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). A restrição será das 8h às 19h, e deve impactar o tráfego de veículos na região.