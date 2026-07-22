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INTERVENÇÃO

Manutenção na Ponte Santa Luzia, em Alenquer, altera tráfego na PA-257 nesta quinta e sexta-feira

A restrição será das 8h às 19h, e deve impactar o tráfego de veículos na região

O Liberal

22 de julho de 2026 às 10:33

Manutenção na Ponte Santa Luzia altera tráfego na PA-257, em Alenquer, no Baixo Amazonas

Manutenção na Ponte Santa Luzia altera tráfego na PA-257, em Alenquer, no Baixo Amazonas ( Foto: Divulgação )

A Ponte Santa Luzia, localizada na rodovia PA-257 (TransLago), no município de Alenquer, no Baixo Amazonas, terá interdição parcial nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) para a realização de serviços de manutenção pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). A restrição será das 8h às 19h, e deve impactar o tráfego de veículos na região.

Durante o período de intervenção, carros de passeio e motocicletas poderão utilizar um desvio sinalizado para seguir viagem. Já caminhões e demais veículos de grande porte deverão aguardar o término da interdição de cada dia para realizar a travessia da ponte.