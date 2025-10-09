Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Manto do Círio 2025 é apresentado na Basílica Santuário; veja

Peça foi inspirada no tema 'Maria, Mãe e Rainha de toda a criação' e traz a assinatura da estilista Letícia Nassar

Gabriel da Mota

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi revestida com seu novo manto nesta quinta-feira (9) após a missa das 18h realizada na Basílica Santuário, em Belém. A celebração foi presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém. O manto é um símbolo fundamental do Círio e sua criação reflete o tema da festa, com uma mensagem evangelizadora e de reforço à devoção a Maria.

A peça de 2025 foi inspirada no tema "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação" e foi desenhada para simbolizar como Maria se revela nesses papéis, com uma riqueza de detalhes que inclui vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.

O processo criativo do manto 2025 teve início em fevereiro, após o convite do casal coordenador do Círio 2025, Antônio e Rosa Sousa. Além de Letícia, a equipe contou com Daniela Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordados), Rita Tomé (costura) e Sheyla Craveiro (apoio geral).
A concepção artística do manto atendeu a um pedido especial do casal coordenador. Segundo a estilista, o manto 2025 traz uma profunda reflexão sobre a criação e o papel fundamental de Maria na redenção da humanidade.

Tradição

A tradição do manto remonta à origem do Círio, quando a Imagem Original de Nossa Senhora foi encontrada pelo caboclo Plácido às margens do igarapé Murucutu. Inicialmente, o manto tinha formato retangular. 

Posteriormente, a confecção ficou a cargo da Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que utilizava materiais doados por promesseiros até seu falecimento, em 1973. Desde então, a tradição de renovar o manto anualmente com diferentes artistas convidados se mantém viva, fortalecendo a devoção e a fé do povo paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

manto do círio 2025

manto
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

GASTRONOMIA

Unha de caranguejo, a rainha dos salgados, conquista paladares e promete surpreender turistas

A cena de alguém segurando uma dessas iguarias pelas ruas de Belém é corriqueira e, ao mesmo tempo, simbólica

09.10.25 18h20

DIRECIONAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Três universidades federais do Pará participam de pesquisa inédita sobre desafios da saúde mental

O estudo, de abrangência nacional, tem como foco estudantes e servidores de 50 universidades públicas de todo o país

09.10.25 12h44

CAMINHADA

Fé em movimento: romeiros encaram mais de 70 km até o Círio de Nazaré

De Castanhal a Belém, homens, mulheres e crianças percorrem mais de 70 km em uma jornada de devoção, gratidão e superação, unindo tradição e histórias pessoais de fé

09.10.25 8h00

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MOBILIDADE

Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça acesso a Cotijuba

Equipamento oferecerá mais conforto aos passageiros que vão para as ilhas próximas de Belém

07.10.25 21h22

FESTA DA FÉ

Fé, gratidão e acolhimento: há 13 anos, dona Rita recebe romeiros na BR-316 com amor e dedicação

O tradicional ponto de apoio aos romeiros, montado há 13 anos por dona Rita Barreto Nunes está em pleno preparo para receber milhares de devotos que seguem rumo a Belém durante o Círio

07.10.25 8h00

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda