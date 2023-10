Incêndios no Pará aumentam 29% em 9 meses

Neste período seco que se verifica nos municípios do Estado, os paraenses andam assustados com os casos de incêndio verificados em solo paraense. E não é para menos. De acordo com levantamento do Corpo de Bombeiros do Pará, de janeiro a setembro de 2022 foram registrados no Estado 3.728 incêndios, e 5.422 incêndios durante o ano de 2022 inteiro. E de janeiro a setembro de 2023, foram registrados 4.809 incêndios no Pará. No comparativo entre janeiro a setembro de 2022 e o mesmo período em 2023, verifica-se um crescimento de 29% nas ocorrências em 9 meses.

Segundo o major Israel Souza, perito em Incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, as causas desse tipo de ocorrência são variadas, e o volume maior de incêndios comparado ao do ano passado ainda é um crescimento controlado. "Um fator que nos chama a atenção é o aumento da temperatura. Essas mudanças climatológicas são fatores também que têm esse condão para o maior aumento da escala de incêndios, até porque o maior registro deles está relacionado aos incêndios florestais", salienta.

Prevenção

Como prevenir incêndios em área urbana e em área rural? Com relação às áreas rurais, o Corpo de Bombeiros vem montando um planejamento estratégico nesse sentido, e foi deflagrada a Operação Fênix, e em vários municípios os Bombeiros tem emprego de guarnições especializadas em combate a incêndio florestal, mapeando-se os maiores focos e dando essa resposta, como frisa o major Israel. "Além disso, a corporação também participa da Operação Curupira, programada pela Secretaria de Segurança (Segup)", ressalta.

No que tange aos incêndios na área urbana dos municípios paraenses, o fator mais comum - é claro que existem os incêndios provocados, de natureza humana, ou sem intenção ou os intencionais - é a parte elétrica. "Sobrecarga, curto-circuito, e ambos estão relacionados ao comportamento ao planejamento da pessoa. Nas nossas residências, por exemplo, algumas pessoas têm o costume, principalmente, nesse período quente, de comprar centrais de ar. Aí, a pessoa compra uma, compra duas, faz as instalações, mas, perceba, ela não fez a readequação da sua rede elétrica da residência", observa o major Israel.

"E a central de ar demanda uma carga energética muito alta. Se a rede não foi previamente preparada para isso, ela pode ter, sim, em algum ponto uma sobrecarga, e aí favorecer incêndio", completa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará atua no combate as chamas (Reprodução / Redes sociais)

Equipamentos

Outra cultura que as pessoas, em geral, têm é a de utilizar vários equipamentos eletrônicos no mesmo ponto de tomada. "Isso pode sobrecarregar aquele ponto e também favorecer incêndio", alerta o bombeiro.

Outra situação mais comum, agora, é a utilização de carregador de celular. Muitas pessoas têm o costume de dormir com o celular carregando na tomada. "E detalhe: muitos desses carregadores são adquiridos no mercado paralelo, no qual não se tem nenhuma garantia quanto a sua resistência e sua durabilidade. Isso pode também favorecer aos incêndios, por causa da sobrecarga", enfatiza o major do CBM.

No caso de dúvidas relacionadas à prevenção de incêndios, a população pode procurar o Centro de Atividades Técnicas, funcionando no primeiro prédio da avenida Almirante Barroso próximo do Entroncamento. Outra opção é ligar para o número 193.

Assustadores

Nas últimas semanas, alguns casos de incêndios tiveram grande repercussão na mídia, devido às proporções e ao rastro de destruição que ocasionaram em vários municípios do Pará.

O mais recente sinistro foi registrado na travessa Angustura, bairro da Sacramenta, em Belém, na noite de quarta-feira (27/9). Ao menos oito casas foram atingidas.

Um outro caso de incêndio foi registrado na quarta-feira (27/9), na BR-316, em uma área que fica entre os municípios de Santa Izabel e Benevides. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência.

Já durante a tarde, ainda na quarta-feira (27/9), um princípio de incêndio assustou os moradores que vivem próximos a um terreno localizado na Avenida Bernardo Sayão, em Belém.

No dia 26 de setembro, um terreno que seria do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Marambaia, em Belém, também foi atingido por um incêndio. Não houve feridos.

No município de São Miguel do Guamá um incêndio de grandes proporções chamou atenção da mídia. O caso ocorreu na segunda-feira (25/9) e destruiu uma área de mata e algumas residências. A área atingida é equivalente a seis campos de futebol.

Outro incêndio de grandes proporções foi registrado no domingo (24/9), em uma área de serra, no bairro Novo Brasil, no município de Canaã dos Carajás. As autoridades investigam se a causa do sinistro teria sido criminosa.

Um outro incêndio de grande proporções foi registrado no município de Curralinho, no Marajó, na sexta-feira (22/9). Imagens que foram compartilhadas por moradores mostram a população tentando controlar as chamas.

No município de Alenquer, moradores do bairro Cidade Nova, na PA-427, registraram a proporção das chamas do incêndio que atingiu uma área que seria de reserva ambiental, na quarta-feira (13/9). Vários animais morreram.