Mandioca e caroço de açaí são usados na produção de embalagens sustentáveis em pesquisa paraense

A mandioca e o caroço de açaí estão entre os principais elementos utilizados na produção de embalagens sustentáveis em uma pesquisa realizada no Pará. O objetivo do uso desses itens — essenciais na gastronomia paraense — é contribuir para a redução do impacto ambiental causado por resíduos plásticos, por meio da utilização de recursos naturais da Amazônia. O projeto “Bioembalagens da Amazônia” desenvolve protótipos de embalagens sustentáveis, alinhados a políticas públicas de inovação tecnológica e sustentabilidade, com foco na redução do descarte inadequado de plásticos convencionais.

A pesquisa busca substituir embalagens derivadas do petróleo por alternativas biodegradáveis, produzidas a partir de amido de mandioca e do resíduo do caroço de açaí — matérias-primas abundantes no Pará. O projeto é desenvolvido pelo Laboratório de Biossoluções e Bioplásticos da Amazônia (Laba), da Universidade Federal do Pará (UFPA), com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Bioeconomia

O objetivo também é valorizar os recursos naturais locais e fortalecer a bioeconomia regional. O açaí foi escolhido como base devido à sua relevância socioeconômica — o Pará é o maior produtor nacional do fruto, que integra o cardápio diário da maioria da população. Já a mandioca, além de expressiva na agricultura local e presença obrigatória na alimentação (principalmente na forma de farinha), é amplamente estudada como matéria-prima para bioplásticos.

O desenvolvimento das embalagens envolve análises físico-químicas, produção de filmes biodegradáveis, testes tecnológicos e a criação de protótipos para aplicação industrial.

Sustentabilidade

A pesquisa realizada no Pará busca soluções para um problema global. Conforme o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), os plásticos representam 85% dos resíduos encontrados nos oceanos. Até 2040, esse volume pode chegar a 37 milhões de toneladas por ano. No Brasil, mais de 3 milhões de toneladas de plástico têm potencial para poluir o meio ambiente anualmente, e a foz dos rios amazônicos é uma das áreas mais críticas. Estudos da UFPA apontam que 98% dos peixes analisados na Amazônia possuem partículas plásticas em seus organismos.