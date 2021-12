Mais de 79% das rodovias pavimentadas do Pará têm condições inadequadas

No Pará, o estado geral de 79,2% da malha rodoviária pavimentada apresenta algum tipo de problema, entrando na classificação de regular, ruim ou péssimo. E apenas 20,8% da malha é considerada ótima ou boa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (02), pela Confederação Nacional do Transporte, por meio da 24ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, que avaliou 109.103 quilômetros de rodovias pavimentadas federais e principais trechos estaduais do Brasil.

Com relação ao Pará, em 2021, a pesquisa avaliou 4.075 quilômetros da malha, que representa 3,7% do total pesquisado no Brasil. Especificamente sobre pavimento, 67,2% da extensão da malha rodoviária avaliada no Estado apresenta problemas; 32,8% da malha está em condição satisfatória; e 1,2% da malha está com pavimento totalmente destruído.

O levantamento também destacou a condição da sinalização. Ao todo, 80,5% da extensão da malha rodoviária da região é considerada regular, ruim ou péssima; 19,5% da extensão é ótima ou boa; 20,9% da extensão está sem faixa central; e 25,5% da extensão não tem faixas laterais.

Na geometria da via (traçado), 76,2% da extensão da malha rodoviária apresenta algum tipo de problema e 23,8% da extensão está ótima ou boa. As pistas simples predominam em 98,0%. Falta acostamento em 48,6% dos trechos avaliados. E 77,0% dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização.

Pontos críticos

A pesquisa também identificou 213 pontos críticos no Pará, sendo 183 trechos estão com buracos maiores que um pneu. As condições do pavimento no Estado geram um aumento de custo operacional do transporte de 40,6%. "Isso reflete na competitividade do Brasil e no preço dos produtos", frisou o levantamento.

Para recuperar as rodovias no Pará, com ações emergenciais, de manutenção e de reconstrução, o estudo aponta que são necessários R$ 2,1 bilhões. Em 2021, estima-se que haverá um consumo desnecessário de 45,9 milhões de litros de diesel devido à má qualidade do pavimento da malha rodoviária no Estado. Esse desperdício custará R$ 202,34 milhões aos transportadores.

O diretor executivo da CNT, Bruno Batista, avaliou a situação do Pará na pesquisa. “O elevado percentual de deficiências nas rodovias do Pará (79,2%) mostra uma situação muito preocupante, uma vez que ela acaba por prejudicar a retomada econômica no estado. Para a CNT, a promoção do desenvolvimento passa necessariamente pela oferta de boas rodovias e, nesse sentido, ampliar os níveis de investimento é fundamental”, comentou.

Rodovias públicas brasileiras apresentam piora de qualidade

Dentro dos 109.103 quilômetros de rodovias pavimentadas federais e estaduais do Brasil, o levantamento constatou que o estado geral de 61,8% da malha rodoviária está classificado como regular, ruim ou péssimo. Desse percentual, 91% são de rodovias públicas. Segundo o presidente da CNT, Vander Costa, os resultados mostram um cenário de preocupante queda da qualidade das rodovias brasileiras.

"Questão que precisa ser enfrentada com grande rapidez e assertividade. A forte retomada de investimentos é urgente e necessária para prover ao país uma malha rodoviária mais moderna e eficiente, condição indispensável para a promoção do desenvolvimento. E, nesse sentido, a análise técnica da CNT nesta Pesquisa é um importante instrumento para fomentar as melhores soluções”, ressaltou. A pesquisa completa está disponível no portal da CNT.