Mais de 40 pessoas são resgatadas com vida após naufrágio de embarcação em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou o resgate de quarenta e duas pessoas, após o naufrágio de uma embarcação de médio porte às margens do rio Negro, em Manaus, na noite de sexta-feira (3). O barco teria batido em um ferro e, com o impacto, começou a afundar. As informações são do A Crítica.

VEJA MAIS:

A embarcação saiu às 18h00 do porto da feira Manaus Moderna. Às 18h30 começou a afundar na margem da Orla da Compensa, na zona oeste de Manaus.

Os bombeiros realizaram o socorro das vítimas - trinta e seis passageiros e seis tripulantes - pelo escadão da Compensa com o barco ainda na superfície. Todos foram resgatados com vida. Não há registro de feridos. A operação contou com o apoio do Pelotão Fluvial.