Mais de 2 mil agentes reforçam a segurança durante o Carnaval em 72 localidades no Pará

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), de forma integrada com os demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado, coordena as ações de segurança, desenvolvidas para a "Operação Carnaval 2025". A operação vai atuar em mais de 70 localidades do Pará, incluindo a Região Metropolitana de Belém, durante o feriado prolongado de Carnaval. As atividades contam com mais de 2.200 agentes de segurança que irão reforçar as ações preventivas e ostensivas nas praias e balneários mais procurados nesta época do ano.

A operação "Carnaval 2025" inicia na sexta-feira (28) e segue até a quarta-feira de Cinzas, dia 5 de março. Além do efetivo reforçado, as equipes vão utilizar 210 viaturas e 48 motocicletas.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Carnaval: idosos devem tomar cuidados com a saúde para viajar]]

"Nosso objetivo é garantir que a diversão que todos desejam nesse feriado seja tranquila e sem maiores ocorrências, inclusive com nosso CICC móvel instalado em Cametá, promovendo a integração dos agentes de segurança e garantindo um atendimento rápido e eficaz à população, além do monitoramento de imagens que facilitam as ações planejadas. Portanto, nossas equipes iniciarão o deslocamento e aptas para dar o suporte necessário, garantindo um Carnaval tranquilo e seguro aos paraenses", afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

Localidades

Salinópolis, Cametá, Vigia, Bragança, Barcarena, Marabá, Parauapebas, Marapanim, Algodoal, Colares, Tucuruí, Porto de Moz, além da Região Metropolitana de Belém; as ilhas do Combu e Cotijuba, os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, estão entre as 72 localidades que vão ganhar reforço no efetivo para reforçar a segurança dos foliões durante o feriado. A Segup ressalta que o reforço no efetivo, não compromete as ações policiais da Capital, que também terá efetivo garantido para um carnaval mais seguro.

CICC Móvel

Mais uma vez, a cidade de Cametá recebe o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC Móvel), onde as forças de segurança, de maneira conjunta, estarão presentes, com os pontos focais de cada órgão, para dar maior celeridade aos atendimentos e ocorrências durante as festividades de carnaval no município. A unidade móvel da Segurança Pública estará instalada em Cametá a partir da sexta-feira (28).

Trânsito

O esquema de segurança inicia na Região Metropolitana de Belém, com planejamento montado para o controle do fluxo na entrada e saída da Capital, executada pelos órgãos de trânsito estadual, municipal e federal, que estarão fiscalizando as vias de saída da Grande Belém, monitorando, fiscalizando e orientando pedestres e motoristas ao longo das rodovias estaduais e federais que interligam à capital. Os agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuarão com medidas preventivas para coibir crimes nas estradas, aumentar o poder fiscalizatório e o controle de fluxo de veículos, além de medidas educativas e repressivas para permitir a fluidez do tráfego e a segurança viária.

Conscientização e prevenção

As equipes de segurança estarão concentradas também nas ações preventivas, e quando necessário repressivas quanto à condução dos veículos. Tais ações objetivam a fiscalização, orientação, aplicação de multas e providências legais junto à polícia judiciária, em possíveis casos de condutores flagrados sob efeito de bebidas alcoólicas, a fim de prevenir acidentes e garantir a preservação da vida no trânsito, por meio das ações da Operação "Lei Seca".

O Sistema de Segurança Pública, bem como, os órgãos municipais de trânsito e guardas municipais atuarão de forma integrada, dentro de suas competências, para combater a poluição sonora, perturbação do sossego alheio, regularização de bares, casas de shows e similares, além de toda e qualquer prática ilícita identificada pelos agentes, por meio das ações que integram a operação "Tolerância Zero". Durante o feriado prolongado, as forças de segurança estarão atuando nas principais localidades, assim como nas praias e balneários do Estado, para garantir maior tranquilidade, e ainda, o cumprimento de leis que visam o bem-estar de todos.

As equipes de segurança também estarão realizando rondas pelo ar, com os agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o Graesp, atuando com três aeronaves em rondas aéreas pelas principais praias e balneários do estado.

Campanha "Não é não!"

Em continuidade a iniciativa de coibir o assédio e a importunação sexual, durante o Carnaval, as ações de segurança estarão voltadas também à campanha "Não é não!", desenvolvida pelas forças de segurança do estado para o combate e enfrentamento aos crimes de importunação sexual e assédio sexual cometidos contra grupos vulneráveis. Equipes das Polícias Civil e Militar, além de servidores da Diretoria de Políticas de Prevenção Social da Segup, vão realizar ações de orientação e conscientização em bares, restaurantes, casas de show, blocos e eventos relacionados ao carnaval, e ainda, nas praias e balneários do Pará, visando orientar e estimular à denúncia e a procura de ajuda.

Capital e Região Metropolitana

O reforço também será garantido em Belém e Região Metropolitana, Delegacias e Seccionais serão reforçadas para garantir o atendimento à população neste período. A Capital contará ainda com reforço no policiamento por meio da Operação “Visibilidade” e “Polícia mais forte” desenvolvidas pela Polícia Militar, mantendo a presença mais ostensiva de policiais nas ruas, realizando rondas e abordagens em pontos estratégicos da Grande Belém.

Forças Integradas

Participam da "Operação Carnaval 2025" as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Estado (PCE), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo de Segurança Pública (Graesp), o Centro Integrado de Operações (CIOp), Guardas municipais e Órgãos de fiscalização de trânsito dos municípios, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).