Mais de 1000 estudantes da rede estadual recebem cheques do Programa Bora Estudar

Mais uma vez, o Governo do Pará celebra, por meio do Programa Bora Estudar, o esforço de estudantes da rede estadual de ensino que se destacaram com notas acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2023, ou tiveram o melhor desempenho em sala de aula durante o ano letivo. Mais de mil estudantes da rede estadual de ensino estiveram em Bragança, no nordeste paraense, na manhã desta quarta-feira (7), para receber os cheques no valor de R$ 10 mil.

"Quero dizer da grande alegria de estarmos hoje aqui em mais uma premiação, hoje com 1.170 estudantes premiados. Quero então parabenizar a cada aluno, a cada família, a cada professor, a cada diretor, porque nós sabemos que é uma conquista conjunta, como foi dito aqui pelo nosso secretário Rossieli [Seduc], não se faz nada sozinho. A gente constrói, unidos, um ambiente na educação como está sendo construído no nosso Pará, para que, juntos, desde aquele funcionário de serviços gerais de uma escola, até a mais alta graduação, tenhamos como objetivo a melhoria da educação do nosso Estado", declarou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que participou da cerimônia de entrega dos cheques.

Cada aluno foi contemplado com 10 mil reais, valor que, como ressaltou a vice-governadora, lhes permitirá ajudar suas famílias. "E isso é só o início de grandes conquistas na vida deles. Para o próximo ano, temos novidades: o Governo do Estado está trabalhando para que esse programa possa ser ampliado e, além do material de construção, se estenda para a compra de tablets, computadores e celulares", antecipou Hana Ghassam. "É ótimo quando a gente tem a sensação e a certeza de dever cumprido, que fez o melhor que poderia fazer", complementou.

Ao todo, foram premiados 1.170 estudantes de 70 unidades escolares, das Diretorias Regionais de Ensino (DRE) de Bragança e Capanema, somando um investimento é de R$ 11,7 milhões.

Desde maio de 2024, já foram entregues mais de R$ 67 milhões em benefícios do "Bora Estudar" para alunos paraenses. (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

“O que a gente está fazendo aqui é inédito no Brasil, não tem nada parecido sendo feito no País sobre esse reconhecimento ao desempenho dos estudantes. A educação é a coisa mais importante que podemos conquistar na vida, porque ninguém, nenhuma pessoa no mundo vai tirar aquilo que vocês alcançaram pelo esforço na educação. Então esse é o momento para manter o foco e continuar a ser um destaque nos estudos. A gente tem um futuro pela frente, e assim como vocês são os melhores em suas comunidades escolares, o Pará vai ser o Estado que mais vai crescer nos resultados da avaliação [do Enem] e o programa Bora Estudar vai continuar para garantir isso nos próximos anos”, disse Rossieli Soares, titular da Secretaria de Educação.

Lado a lado, mãe e filha contribuíram para um melhor desempenho da aprendizagem e ambas foram contempladas com o benefício. Joseilda Santa Brígida, que atualmente está na 3ª série do Ensino Médio, da Escola Professor Francisco da Silva Nunes, em São João de Pirabas, falou da felicidade em poder receber o benefício juntamente com a filha.

“Realmente, eu não esperava ser uma das alunas premiadas e tampouco junto com a minha filha, então ficamos felizes em receber esse incentivo. A minha reação na hora foi de susto, porque meus professores fizeram todo um suspense e fiquei surpresa a ponto de duvidar da notícia. Eu me dedico aos estudos hoje porque não tive oportunidade quando era mais jovem, por conta do trabalho e dos filhos, e optei por não estudar. Como eles já crescidos, retornei à escola e pretendo fazer uma faculdade. Graças a Deus, incentivo meus filhos a sempre estudar e no futuro terem uma carreira e uma vida bem melhor”, conta Joseilda.

Já a filha, Layse Santa Brígida, premiada como melhor estudante da sala de aula da Escola Professor Francisco da Silva Nunes, que na época estava na 1ª série do ensino médio, ressalta o estímulo da mãe.

“A minha inspiração sempre foi a minha mãe. Ela nos ensinou a batalhar e a conquistar as coisas pelo estudo. O prêmio é uma valorização do desempenho dos alunos. Não esperava ganhar, mas fazemos um esforço todos os dias. E vai melhorar muito na nossa casa, e ganhar com a minha mãe é a prova de que ela é um incentivo, que tudo que ela vem me passando serviu de alguma coisa. Gratidão é a palavra que representa este momento”, afirma Layse.

Desde maio de 2024, já foram entregues mais de R$ 67 milhões em benefícios do "Bora Estudar" para alunos paraenses. Em todo o Estado, 19 mil alunos serão contemplados. Desta maneira, os estudantes acima dos 18 anos ou responsáveis legais serão contemplados com o "Cartão Sua Casa" para aquisição de materiais de construção que serão utilizados na reforma e ampliação de suas residências.