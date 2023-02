Listão da Ufra 2023: instituição divulga aprovados pelo Sisu nesta terça (28)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou, nesta terça-feira (28), o listão dos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foram 41.851 inscritos para 1.120 vagas em 42 cursos da instituição. Desde 2011, a Ufra adotou o Sisu como uma das formas de ingresso na instituição para os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Das dez maiores notas gerais, três foram de calouros do curso de Medicina Veterinária e os outros sete do curso de Enfermagem.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LISTÃO

Confira os nomes:

1º - Jeferson Kaue Ferreira Pinheiro - Medicina Veterinária/Belém

2º - Felipe Silva Rodrigues De Jesus - Enfermagem/Parauapebas

3º - Rafael Souza Dutra – Enfermagem/Parauapebas

4º - Thammirys Cristiane Miranda Leite – Enfermagem/Parauapebas

5º - Deivison Luidy Pinheiro Farias - Medicina Veterinária/Belém

6º - Gabriel Goncalves Xavier Baumann – Enfermagem/Parauapebas

7º - Katarina Maria Matos Da Silva – Enfermagem/Parauapebas

8º - Andre Hikaru Nogueira Omura – Enfermagem/Parauapebas

9º - Rebeca Gondim Christino - Medicina Veterinária/Belém

10º - Carolinne Carvalho Pinto – Enfermagem/Parauapebas





Matrícula

O candidato selecionado deve ficar atento para não perder a vaga. A matrícula será online pelo Sistema Integrado de Processos Seletivos (SIGPS) Ufra, a partir dessa semana, entre os dias 2 e 8 de março. A documentação necessária está no Termo de Adesão ao SiSU na página da PROEN, que também tem um tutorial de como cadastrar e enviar os documentos para efetivar a matrícula.

O período de matrícula também será usado para retificação da documentação em caso de algum erro no envio. “O candidato manda os documentos, nós analisamos, se tiver algo faltando ou documento errado, nós informamos na análise e o candidato, dentro do prazo de encaminhamento, faz as retificações e encaminha para nova análise”, explicou Erika Matos, Gerente de Processos Seletivos da Ufra.

Lista de espera

O candidato que não foi selecionado na chamada regular, deve manifestar interesse de participar da lista de espera na plataforma do SISU no período de 28 de fevereiro até as 23h59 de 8 de março de 2023 e só poderá escolher dentre os cursos que optou por concorrer em sua inscrição no SiSU. Para participar da lista de espera, além do site do SiSU, o candidato também deverá manifestar interesse no site da Ufra, em link e data a ser divulgado em Edital de Lista de Espera que será publicado no site da PROEN. A participação só será válida no caso do cadastro nos dois sites. A convocação da lista de espera será a partir do dia 13 de março.

Nova oportunidade

Se não foi convocado no SiSU, o candidato ainda terá mais uma chance de ingressar na Rural. Na segunda quinzena de março a Ufra irá divulgar o edital para o Processo Seletivo Próprio (PROSEL). Serão 1.120 vagas para 42 cursos.

Período de ingresso

O início das aulas para o semestre letivo 2023.1, segundo o Calendário Acadêmico, será no dia 12 de junho para os calouros do SiSU e do Prosel.