Listão da UFPA é liberado para festa de 6.546 calouros; confira

O listão dos aprovados da Universidade Federal do Pará (UFPA) já está disponível, como informou a universidade Os 6.546 calouros serão já podem comemorar. O anúncio será feito de forma online apenas. Neste ano, foram 54.576 candidatos inscritos.

Como no ano passado, o listão não será afixado nos murais do campus no Guamá, tampouco será realizada a coletiva de imprensa de anúncio da relação dos aprovados. A recomendação, então, é que as(os) calouras(os) acompanhem o resultado em casa.

Nesta tarde, às 15h, foi divulgada uma mensagem do reitor da UFPA, no portal e nas redes sociais da instituição. A partir das 15h15, o listão será publicado para acesso exclusivamente virtual no endereço. O resultado final das homologações já está disponível na área de inscrição dos(as) candidatos(as).

Neste ano, houve 186 vagas a mais que no ano anterior, somando 7.541 vagas, em 197 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da UFPA. Até agora, sabe-se que o curso mais concorrido na UFPA este ano foi Psicologia, com 116 candidatos por vaga, seguido por Fisioterapia (103 candidatos / vaga) e Medicina (102 candidatos / vaga).

