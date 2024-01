Listão da Uepa 2024: confira como será a divulgação dos aprovados nesta sexta

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) irá divulgar nesta sexta-feira (26), a partir das 9h, no hall da Reitoria, o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2024 para candidatos que participaram da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023). Mais de 60 mil inscritos participam da seleção deste ano, onde foram ofertadas 3.586 vagas em cursos de graduação nas áreas de educação, saúde e tecnologia, em Belém e em mais 18 municípios do interior do Estado. Também serão divulgados, na mesma data, os resultados dos Processos Seletivos Específicos dos cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras Libras.

Na capital paraense, os cursos mais procurados este ano são Fisioterapia, Biomedicina e Educação Física. Entre os inscritos para concorrer nas Cotas Étnico-Raciais (CER), Fisioterapia também é o curso mais concorrido, seguido por Educação Física e Biomedicina. Entre os Não Cotistas (NCT), estão os cursos de Medicina e Fisioterapia, em Belém, seguido por Medicina, em Marabá.

Cobertura jornalística

O jornalista Felipe Melo, editor de Conteúdo do Grupo Liberal, destaca que nesta sexta-feira (26) a cobertura jornalística dos profissionais da empresa vai manter a tradição de prestigiar os calouros. "O Grupo Liberal, com seus veículos, os jornais impressos, rádio, portal, redes sociais, tem esse papel social de fazer parte também da história dos aprovados nos vestibulares. E, como todos os anos, a gente vai fazer uma ampla cobertura com nossas equipes nas ruas, nas universidades, cobrindo no local da divulgação e também cobrindo as festas pelas ruas de Belém, contando histórias, que é o principal para a gente, é contar boas histórias, de superação", ressalta. A cobertura se dará em tempo real no portal OLiberal.com, nas redes sociais e na Rádio Liberal FM, além da publicação do listão em caderno especial em jornal impresso.

"Vamos divulgar o listão, vamos continuar fazendo parte da emoção da família do Pará quando ouve o seu nome pela Rádio Liberal. É muito comum os nossos locutores, que já têm bastante tempo aqui na rádio, sempre serem cortejados, lembrados ou comemorados pelos próprios vestibulandos de ter o seu nome lido por Marquinhos Pinheiro, pelo Kaco Barros, pelo Carlos Alberto, gente que está há mais de décadas fazendo essa leitura. Então é uma festa que a Liberal faz, mais uma vez, este ano", afirma Abner Luiz Araújo, diretor da Rádio Liberal FM, emissora que conta com a parceria do Grupo Rosana Bastos. A transmissão do listão da Uepa será ao vivo na emissora FM, no aplicativo Liberal Rádios e no YouTube do Grupo Liberal.

Confira o cronograma de divulgação dos listões:

Uepa: 9h de 26/01/2024

Local: Hall da reitoria da universidade, onde terá a comemoração dos novos calouros para a já tradicional festa, com ovos, trigo e banho de cheiro.

IFPA: O Instituto Federal do Pará (IFPA) publicou o Cronograma do Processo Seletivo Unificado (PSU) Graduação 2024. A Lista Preliminar de Classificação Geral será publicada no dia 31 de janeiro e o Resultado Final será divulgado no dia 6 de fevereiro, após período de interposição de recursos.

Unifesspa: A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) também aderiu ao Sisu. O resultado da primeira lista dos classificados por meio do sistema será divulgado no dia 30 de janeiro. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Campus de Marabá (900), Campus de Rondon do Pará (120), Campus de São Félix do Xingu (90), Campus de Santana do Araguaia (100) e Campus de Xinguara (150). Confira os cursos ofertados em cada campi.

Ufopa: A Universidade Federal do Oeste do Pará, ofertou este ano 1.448 vagas, sendo 1.168 vagas para os cursos do Campus Santarém, 36 vagas para o curso do Campus Alenquer, 36 vagas para o curso do Campus Monte Alegre, 64 vagas para os cursos do Campus Oriximiná, 36 vagas para o curso do Campus Itaituba, 72 vagas para os cursos do Campus Juruti e 36 vagas para o curso do Campus Óbidos. A previsão é de que o primeiro listão saia em abril.

UFRA: O resultado do processo seletivo feito por meio do Sisu será divulgado no dia 30 de janeiro. Em março, serão abertas as inscrições para o Prosel da Ufra, ainda sem cronograma e edital disponíveis.

UFPA: A Universidade Federal do Pará informou que ainda estão ocorrendo as etapas prévias ao processamento do listão. Somente após essas etapas, a instituição irá divulgar a data do listão.