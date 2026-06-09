Julgamento de recurso de Sefer é retirado da pauta do STJ e segue sem nova data definida

O julgamento do Recurso Especial nº 2203887/PA relacionado ao caso do médico e ex-deputado estadual Luiz Afonso Sefer, condenado por estupro de vulnerável no Pará, foi retirado da pauta da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A análise estava prevista para ocorrer na tarde desta terça-feira (9). Não há, até o momento, uma nova data definida para que o recurso volte a ser apreciado pelos ministros.

Até o momento, o STJ não informou oficialmente os motivos que levaram à retirada do processo da pauta. Como o caso tramita em segredo de Justiça, a Corte tem restringido a divulgação de informações sobre a tramitação processual. "A assessoria não presta informações sobre processos que tramitam em segredo de justiça”, informou a assessoria de imprensa do órgão na noite desta terça.

A reportagem do Grupo Liberal apurou, porém, junto a uma fonte com conhecimento do caso, que Sefer teria constituído um novo advogado para atuar em sua defesa. Segundo a fonte, o defensor teria solicitado prazo para analisar os autos e se inteirar do conteúdo do processo antes da retomada do julgamento.

O processo envolve agravos regimentais apresentados no âmbito do Recurso Especial nº 2203887/PA. Embora os detalhes dos recursos não sejam públicos devido ao segredo de Justiça, as informações disponíveis na consulta processual do STJ indicam que a discussão está relacionada à execução da pena e à situação prisional do condenado.

A retirada do processo da pauta mantém indefinido mais um capítulo de um dos casos criminais de maior repercussão da história recente do Pará. Condenado por estupro de vulnerável, Sefer permanece em liberdade 16 anos após a primeira sentença condenatória, proferida em 2010.

Caso se arrasta há 16 anos

O caso teve início em 2009, após denúncias investigadas pela CPI da Pedofilia da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Também houve apurações conduzidas pela Câmara Municipal de Belém e pelo Senado Federal.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a vítima foi levada de Mocajuba para Belém sob a promessa de trabalhar como empregada doméstica. Conforme as investigações, ela teria sido submetida a abusos sexuais durante cerca de quatro anos, período em que vivia em situação de extrema vulnerabilidade social.

Em 2010, a Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém condenou Sefer a 21 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de indenização à vítima.

No ano seguinte, uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) absolveu o réu por insuficiência de provas. O Ministério Público recorreu da decisão.

Em março de 2018, a Quinta Turma do STJ restabeleceu a condenação. Posteriormente, em janeiro de 2022, a pena foi novamente fixada em 20 anos de reclusão. Apesar disso, a execução da pena não foi iniciada.

Ao longo dos últimos 16 anos, o processo passou por sucessivos recursos, anulações e reanálises judiciais, o que impediu o cumprimento da condenação e gerou críticas de entidades de defesa dos direitos humanos, movimentos sociais e organizações de proteção à infância.

Senador recorre ao CNJ

Em entrevista ao Grupo Liberal em março deste ano, o senador Magno Malta (PL-ES), que já presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia, informou que acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e cobrou a apuração da demora na execução da pena do médico e ex-deputado estadual Luiz Afonso Sefer. O CNJ foi procurado, mas não deu retorno para se manifestar sobre o caso.

Na representação encaminhada ao CNJ, obtida com exclusividade pela reportagem, o parlamentar aponta indícios de irregularidades na condução do processo e questiona a efetividade da atuação do Judiciário no caso.

Segundo o documento, mesmo após cerca de 16 anos da condenação, “não houve início efetivo do cumprimento da pena”, o que comprometeria a própria finalidade da jurisdição penal.

O texto sustenta que a situação vai além da demora processual. De acordo com a representação, há indícios de “inefetividade institucional persistente”, caracterizada pela incapacidade de transformar a condenação em execução concreta da sanção penal.

O documento também aponta o uso sucessivo de recursos e incidentes processuais por parte da defesa, destacando a “utilização reiterada de expedientes […] com nítido efeito protelatório”, o que teria impedido o avanço do processo e o início da execução da pena.

Além disso, a representação alerta para o “risco concreto de ocorrência de prescrição”, especialmente diante da idade do condenado, o que pode levar à extinção da punibilidade antes mesmo do início do cumprimento da pena.

Diante desse cenário, o senador solicitou ao CNJ a instauração de procedimento para apurar a regularidade da tramitação do caso, avaliar eventuais falhas administrativas e adotar medidas que garantam a efetividade da execução penal.

“Um tapa na cara da sociedade”, lamenta senador

"Estamos diante do ‘caso Sefer’, em que a Justiça se manifestou, condenou e reconheceu um crime grave, envolvendo estupro de vulnerável e, ainda assim, passados mais de dez anos, nada se concretizou na prática. Isso é um tapa na cara da sociedade, da vítima e de todos que ainda acreditam no sistema. Por isso, levei essa representação ao CNJ, não para discutir a decisão de um juiz, mas para cobrar o que é básico: que a Justiça funcione de fato. Porque, quando a condenação não se traduz no cumprimento da pena, instala-se a sensação de impunidade, o que corrói a confiança da população e, sobretudo, da própria vítima”, declarou Magno Malta.