Jovem é 'arremessado' do carro e morre na manhã deste sábado (24) em Santarém

Andrew Jordan de Oliveira Soares, de 29 anos, morreu ao sofrer um acidente, na madrugada deste sábado (24), na travessa Turiano Meira, no bairro Interventoria, em Santarém, oeste do Pará. Testemunhas disseram que ele perdeu o controle do carro e inVadiu o terreno que pertence ao Centro de Educação Profissional Esperança (Cepes).

Logo após o acidente, ele foi levado pela equipe do Samu para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos graves ferimentos, já na manhã deste sábado. A informação é de com a batida contra um muro, Andrew foi arremessado por cerca de 30 metros de distância para fora do veículo.

Ele sofreu a sofrido uma fratura exposta no fêmur direito, corte contuso na região occipital (cabeça) e outro na parte frontal (politrauma).

Outro acidente em fevereiro deste ano

Andrew Soares já havia se envolvido em um grave acidente, em 27 de fevereiro de 2023. Ele perdeu o controle de um carro de luxo, e bateu contra um poste de energia elétrica e mais três árvores, no canteiro central da avenida Mendonça Furtado entre Barjonas de Miranda e Assis de Vasconcelos, bairro Fátima, em Santarém.

Apesar da violência da batida, Andrew escapou ileso.

Neste sábado, ele não teve a mesma sorte e morreu pouco depois no hospital público da cidade santarena.