Jornalista diz que escolheu a cidade de Castanhal para viver, trabalhar e ser feliz

O ano era 2010 e foi quando eu recebi o convite da TV Liberal para trabalhar como repórter em Castanhal. A emissora estava precisando de mais uma equipe de reportagem para cobrir a região nordeste e aceitei. Foi um desafio pessoal e profissional porque eu não conhecia ninguém e quase nada sobre a cidade. Minhas referências do município eram apenas o Cristo Redentor e a antiga parada do pão de queijo.

No começo não foi fácil a adaptação porque Castanhal é muito diferente da capital e eu estava acostumada com um outro ritmo. Tive que ir desacelerando e prestando mais atenção no que a cidade e o povo gentil tinham a me oferecer. Então, aos poucos fui sendo conquistada pela simplicidade das pessoas com costumes e sotaques nordestinos, com o trânsito sem engarrafamento e o clima não tão quente como o de Belém.

Castanhal me ganhou e me ofereceu aconchego e paz. Já são 12 anos por aqui. Em 2015 eu sai da TV liberal, mas continuei morando em Castanhal. No ano seguinte trabalhei na Alepa (Assembleia Legislativa do Estado do Pará) e mesmo trabalhando em Belém, preferi continuar por aqui.

Foi em Castanhal que me encontrei espiritualmente e aceitei Jesus (como nós evangélicos falamos), foi aqui que casei com um cearense, afinal tem um em cada esquina (risos) e é aqui que quero ficar.

Repórter recebeu convite para trabalhar e nunca mais saiu da cidade (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Castanhal é um lugar de muitas oportunidades e foi por estar aqui por tanto tempo que fui indicada para voltar a trabalhar no grupo O Liberal e mais uma vez como repórter correspondente da região nordeste do estado. E desde maio do ano passado está sendo algo desafiador, mas muito prazeroso escrever sobre a história de um lugar que amo tanto, levar informação aos leitores do Portal e do jornal O Liberal a respeito de tudo que acontece no município e na região.

Tudo isto tem me proporcionado ainda mais conhecimento sobre a Cidade Modelo e seu povo. Eu recomendo a todos que querem morar em um lugar mais tranquilo, porém ao mesmo tempo com ares de cidade grande, virem para Castanhal.

Atualmente a repórter trabalha como correspondente do jornal O Liberal Regional, no nordeste do Pará (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Aqui tem carne de sol, baião de dois, cuscuz com ovo e tantas outras delícias que jamais imaginaria que um dia iria gostar tanto. E o banho de igarapé? Ah! É muito bom e tem de monte por aqui.

Eu já me considero daqui e tem dias que me escuto falando com um pouco de sotaque “castanhalês”, mas o “égua” não sai de mim.

Então, "égua", não perde tempo e vem para cá!