Joelma revela vida ruim na infância e dificuldade em perdoar o pai

A cantora Joelma, de 48 anos, reportou ao programa É de Casa, da TV Globo, que passou por momentos difíceis na sua infância, pois teve um pai que bebia muito e que era violento dentro de casa. Ela contou que passava o dia brincando na rua para evitar presenciar a violência doméstica que acontecia dentro da sua casa. As informações são do Portal Terra.

Joelma contou que morava com os pais e mais seis irmãos. A mãe era costureira e precisava trabalhar o dia todo para dar conta da família, já que o pai quase não ajudava com as despesas de casa. Ela disse que foi nesse período que se aproximou de Deus, pois encontrou na religião um refúgio para os problemas.

Foi por meio da religião, inclusive, que Joelma disse que conseguiu perdoar o pai. A cantora também falou sobre a sua proximidade com a música, que durante muito tempo renegou, por ter o sonho de se formar em Direito. Até que, aos 23 anos, se rendeu aos encantos da música.

Segundo o portal Terra, Joelma também revelou, recentemente, ter alguns problemas de saúde, como derrames oculares e paradas cardíacas, sobre os quais ninguém soube, mas, segundo a cantora, Deus a fortaleceu.