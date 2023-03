Inmet amplia alerta meteorológico e quase todo o Pará pode ter chuvas intensas até quarta (15/03)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas para chuvas intensas no Pará e chegou ao nível mais grave previsto: o alerta vermelho. Quase todo o estado está em alerta laranja, que indica chuvas muito fortes e capacidade de gerar alagamentos, corte de energia, queda de vegetais e ventos fortes. Quase todo o território paraense está assim.

O alerta mais grave está restrito a uma pequena porção do nordeste do estado e que quase afeta a Região Metropolitana de Belém. Os avisos foram divulgados pouco antes das 10h desta terça-feira (14), dia em que a Grande Belém amanheceu debaixo de um temporal que começou ainda na madrugada.

O alerta vermelho se estende para uma pequena porção do nordeste, que chega bem perto da Grande Belém e parte do noroeste maranhense. Já o restante do estado está quase totalmente em alerta laranja. (Reprodução / Inmet)

O alerta vermelho, informa o Inmet, pode gerar chuvas com intensidade de 60 a 100 milímetros, o suficiente para causar estragos mais graves, como grandes transbordamentos de rios, deslizamento de encostas e danos em imóveis. O recomendável é que sa população evite, durante os períodos de chuva, usar aparelhos ligados na tomada e buscar abrigo se estiver fora de casa. A duração do alerta é até as 10h desta quarta-feira (15).

Veja datas e risco de alagamentos graves em Belém se houver coincidência com chuvas

19/03: 22h02 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

20/03: 22h53 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite);

21/03: 11h24 - 3.5 e 23h36 - 3.6 (alerta de risco alto durante a manha e a noite);

22/03: 12h08 - 3.5 (alerta de risco alto durante a tarde);

23/03: 00h23 - 3.6 e 12h36 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

24/03: 01h11 - 3.6 e 13h15 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

25/03: 01h47 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);