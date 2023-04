Indígenas Tembé podem se inscrever em processo seletivo da Uepa

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre, a partir desta terça-feira (25), processo seletivo para o curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2023 - Turma Tembé do Gurupi/Aldeia Tekohaw, direcionado a indígenas do povo Tembé. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter o ensino médio completo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 5 de maio pelo site https://www2.uepa.br/prosel/?p=3162.

VEJA MAIS

De acordo com o edital, os solicitantes deverão anexar, no ato de inscrição, a declaração do cacique ou da liderança autorizada da aldeia, que confirme a candidatura na condição de indígena. No caso dos candidatos que atuam como professores indígenas, além de comprovar a condição, também deverão anexar a declaração institucional como professores indígenas ou como concluintes do ensino médio em curso de magistério indígena.

O processo seletivo para o ingresso no curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2023 é composto por duas etapas: uma prova escrita abordando temáticas vinculada às questões indígenas, na qual deverá desenvolver uma redação em língua portuguesa; e a entrevista, na qual o candidato será avaliado pelos critérios de objetividade, experiência relacionada às questões indígenas, domínio da linguagem oral em língua indígena originária do candidato e domínio da linguagem oral em língua portuguesa.

A divulgação do resultado final do processo estará disponível por meio do site ou no Campus XI da Uepa - Paragominas.

O processo seletivo é realizado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Uepa, por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi), do Departamento de Educação Escolar Indígena, pela Coordenação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA), acompanhado pela Comissão Permanente de Acesso ao Ensino Superior (Copaes).

Documentos para matrícula:

Carteira de identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de nascimento ou casamento;

Uma foto 3x4 recente (colorida);

Título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

Histórico escolar do ensino médio;

Certificado de conclusão do ensino médio ou certificado de conclusão de magistério indígena;

Comprovante de residência.