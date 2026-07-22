Imagem Peregrina visita o município de Igarapé-Miri nesta sexta-feira (24); veja a programação

A visita é realizada em parceria com a Paróquia Sant'Ana de Igarapé-Miri, reunindo pastorais, movimentos, juventude e fiéis. ( Foto: Foto: Rosana Pinto - ASCOM DFN )

Em um momento de renovação de fé e fortalecimento de laços entre a Igreja Católica e as comunidades, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita, nesta sexta-feira (24), o município de Igarapé-Miri, no Baixo Tocantins, e segue no município até sábado (25). A visita integra o calendário de peregrinações promovidas pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), aproximando a devoção mariana das comunidades e fortalecendo a preparação espiritual para o Círio de Nazaré 2026.

A chegada da Imagem Peregrina ao Portal da Cidade de Igarapé-Miri está prevista para às 17h, seguida de acolhida da juventude, procissão até o Largo de Sant'Ana, celebração da Santa Missa na Matriz de Sant'Ana e participação no Sant'Ana Musical. A noite será encerrada com uma vigília na Capelinha da Imaculada.

Já no sábado (25), a programação começa às 6h, com a Santa Missa na Comunidade Sagrada Família, que contará com o Ato de Consagração. Em seguida, a Imagem Peregrina retorna à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém.

“A presença da Imagem Peregrina é sempre um convite à oração, à esperança e ao reencontro com Cristo por meio da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Cada visita fortalece a fé do povo, une as comunidades e mantém viva a missão evangelizadora do Círio, levando a mensagem de Maria a todos os cantos do Pará”, diz o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio Sousa.

A visita é realizada em parceria com a Paróquia Sant'Ana de Igarapé-Miri, reunindo pastorais, movimentos, juventude e fiéis em uma programação preparada para proporcionar momentos de espiritualidade e celebração.

Programação

24 de julho (sexta-feira)

14h – Saída da Basílica Santuário de Nazaré (Belém)

17h – Chegada ao Portal da Cidade de Igarapé-Miri

17h45 – Encontro com a Romaria da Juventude e procissão até o Largo de Sant'Ana

18h20 – Acolhida no Largo de Sant'Ana pelo Regaço Acolhedor

19h – Santa Missa na Matriz de Sant'Ana

21h – Participação no Sant'Ana Musical com o Grupo de Oração Regaço Acolhedor

23h – Vigília na Capelinha da Imaculada

25 de julho (sábado)