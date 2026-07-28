Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Nova Nazaré pela primeira vez; confira

Os moradores de Nova Nazaré, no Mato Grosso, recebem entre os dias 28 e 31 de julho a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A passagem da imagem pelo município contará com missas, momentos de oração e visitas a escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e comunidades rurais.

A programação tem início nesta terça-feira (28), com a chegada da imagem à cidade prevista para as 19h30. A recepção será realizada na igreja matriz, seguida de missa aberta ao público às 20h.

Nos dias seguintes, a agenda inclui visitas à Prefeitura, Câmara Municipal, escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de encontros com profissionais da educação, servidores públicos, pacientes e trabalhadores da saúde. Também estão previstas atividades nas comunidades rurais, com visitas a propriedades da região e momentos de oração voltados a produtores e trabalhadores do campo.

Na quinta-feira (30), a programação será encerrada com a Missa e Consagração das Famílias a Nossa Senhora de Nazaré, marcada para as 19h30. A despedida da imagem ocorre na sexta-feira (31), quando a comitiva inicia o retorno para Belém.

Confira a programação

28 de julho (terça-feira)

19h30 – Chegada da Imagem Peregrina a Nova Nazaré

19h30 – Recepção na igreja matriz

20h – Missa de acolhida

29 de julho (quarta-feira)

8h – Visita à Prefeitura Municipal

8h45 – Bênção dos servidores públicos

9h30 – Visita à Câmara Municipal

10h15 – Visita à Escola Municipal

13h30 – Visita à Escola Estadual

15h – Encontro com profissionais da educação

16h – Visita às Unidades Básicas de Saúde

17h – Momento de oração com pacientes e profissionais da saúde

19h – Missa na Igreja Matriz

30 de julho (quinta-feira)

8h – Visita à Unidade Básica de Saúde

9h – Oração pelos enfermos e agentes de saúde

10h – Visitas às comunidades rurais

16h30 – Encontro com produtores rurais e trabalhadores do campo

18h – Cavalgada de retorno à cidade

19h30 – Missa e Consagração das Famílias

Serviço

Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Quando: de 28 a 31 de julho de 2026

Onde: Nova Nazaré (MT)

Entrada: gratuita e aberta ao público.