Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Nova Nazaré pela primeira vez; confira
A passagem da imagem pelo município contará com missas, momentos de oração e visitas a escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e comunidades rurais
Os moradores de Nova Nazaré, no Mato Grosso, recebem entre os dias 28 e 31 de julho a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A passagem da imagem pelo município contará com missas, momentos de oração e visitas a escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e comunidades rurais.
A programação tem início nesta terça-feira (28), com a chegada da imagem à cidade prevista para as 19h30. A recepção será realizada na igreja matriz, seguida de missa aberta ao público às 20h.
Nos dias seguintes, a agenda inclui visitas à Prefeitura, Câmara Municipal, escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de encontros com profissionais da educação, servidores públicos, pacientes e trabalhadores da saúde. Também estão previstas atividades nas comunidades rurais, com visitas a propriedades da região e momentos de oração voltados a produtores e trabalhadores do campo.
Na quinta-feira (30), a programação será encerrada com a Missa e Consagração das Famílias a Nossa Senhora de Nazaré, marcada para as 19h30. A despedida da imagem ocorre na sexta-feira (31), quando a comitiva inicia o retorno para Belém.
Confira a programação
28 de julho (terça-feira)
19h30 – Chegada da Imagem Peregrina a Nova Nazaré
19h30 – Recepção na igreja matriz
20h – Missa de acolhida
29 de julho (quarta-feira)
8h – Visita à Prefeitura Municipal
8h45 – Bênção dos servidores públicos
9h30 – Visita à Câmara Municipal
10h15 – Visita à Escola Municipal
13h30 – Visita à Escola Estadual
15h – Encontro com profissionais da educação
16h – Visita às Unidades Básicas de Saúde
17h – Momento de oração com pacientes e profissionais da saúde
19h – Missa na Igreja Matriz
30 de julho (quinta-feira)
8h – Visita à Unidade Básica de Saúde
9h – Oração pelos enfermos e agentes de saúde
10h – Visitas às comunidades rurais
16h30 – Encontro com produtores rurais e trabalhadores do campo
18h – Cavalgada de retorno à cidade
19h30 – Missa e Consagração das Famílias
Serviço
Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré
Quando: de 28 a 31 de julho de 2026
Onde: Nova Nazaré (MT)
Entrada: gratuita e aberta ao público.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA