Ilha de Ananindeua ganhará aviários para abastecer merenda das escolas

Abastecer as escolas municipais com aves criadas na ilha de João Pilatos. Esse é o objetivo do projeto que pretende construir seis aviários no Assentamento Agroextrativista da maior ilha de Ananindeua, localizada na região insular de Ananindeua, no extremo norte do município.

A Ordem de Serviço para a construção dos aviários foi assinada pela prefeitura municipal no último sábado (28). O investimento será de R$ 250.000 mil, captados em emenda do senador Paulo Rocha (PT). o objetivo da construção das estruturas é oferecer legalidade e regulamentação à produção dos produtores da avicultura, aumentando as possibilidades de comercialização dos frangos e garantindo segurança alimentar da população consumidora.

O projeto vai implantar seis unidades demonstrativas de aviários para a criação de frangos do tipo Caipirão, gerando renda e fortalecendo a economia de 18 famílias, que fazem parte do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), nas ilhas de Ananindeua.

Com a construção dos novos aviários, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) irá direcionar a produção para ser utilizada no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PAA), que será conduzida pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento e distribuída às instituições de ensino da rede municipal.

“Daqui a pouco, os moradores de Ananindeua, além de conhecerem as ilhas, irão poder adquirir esses frangos de qualidade, porque com esses seis aviários nas comunidades e todo o acompanhamento técnico dos profissionais, você vai ter um produto de qualidade”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ivelane Catarini.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a prefeitura de Ananindeua para saber quais as previsões de início e término dos aviários, mas não obteve resposta até a publicação do conteúdo.