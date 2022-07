Igarapé-Miri: Círio de Nossa Senhora de Santana reúne devotos e romeiros

Um lindo dia de sol marcou a volta do Círio de Nossa Senhora de Santana em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O município comemorou neste sábado (16) o 308º Círio de Nossa Senhora de Santana. Milhares de fiéis participaram da procissão, que tem como tema “Vida e Missão”. A procissão saiu da Comunidade Cristã Nossa Senhora de Fátima e percorreu por algumas ruas da cidade, inclusive pela periferia seguindo o roteiro programado pela coordenação do evento, reunindo milhares de devotos e romeiros, onde foram realizadas muitas homenagens e cânticos religiosos. O padre Joelson Júnior Nabiça, ficou responsável por dar a benção para os devotos na chegada da imagem da Padroeira e a conduziu até o altar da Igreja Matriz.

Vale destacar que a festividade na cidade, seguirá até o dia 26 de julho, encerrando com a Santa Missa que será celebrada por Dom José Maria Chaves, administrador Apostólico da Diocese Católica Apostólica Romana de Cametá. Neste domingo (17), a programação contou com Ciclo Romaria, Missa Dominical, Romaria da Juventude, Oração do Terço e Celebração Eucarística.

Vale ressaltar ainda que segundo a Igreja Católica, o Círio de Santana começou em 1714 no município. A devoção de Sant’Ana em Igarapé-Miri, veio de Portugal, ainda em 1704, com a vinda de Antônio Gonçalves de Oliveira e sua filha, menor de 8 anos, Ana Gonçalves de Oliveira, que chegaram a Igarapé-Miri trazendo uma efígie de Sant’Ana, tinha como sua madrinha, a qual foi adquirida em 1700 na cidade de Lisboa, para o seu batizado. Era uma linda imagem com 87 centímetros de altura, sendo 22 centímetros de pedestal e 65 de corpo propriamente dito, destacando-se, Sant’Ana em pé, com uma expressão que denota à arte com que foi esculpida.