Hospital Geral de Ipixuna do Pará forma banco de reserva para vagas em diversas áreas

O Hospital Geral de Ipixuna do Pará (HGI), no nordeste paraense, está recebendo currículos para formação de banco de talentos de profissionais para diversas áreas, preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: selecao.ipixuna@indsh.org.br, com o cargo pretendido no título, até o dia 30 de janeiro de 2022.

Os interessados devem possuir os seguintes conhecimentos: Ensino médio completo e informática básica. Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Departamento de Pessoal (DP). Conforme surjam vagas, os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados do dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

Serviço: O HGI é um órgão do Governo do Estado, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de saúde Pública (Sespa). A unidade fica localizada na Rua Principal, s/nº, bairro Centro, em Ipixuna do Pará. Mais informações pelo telefone (91) 3811-2631.