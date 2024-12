Hospital Anita Gerosa encerrará atendimento ao SUS em janeiro por falta de verba da Prefeitura

O Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, comunicou que encerrará, a partir do dia 26 de janeiro de 2025, o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) devido à falta de financiamento da Prefeitura de Ananindeua. A medida resultará na demissão de aproximadamente 150 funcionários e na interrupção dos serviços hospitalares para o público geral, exceto para conveniados e pacientes particulares.

De acordo com a nota oficial emitida pelo hospital, a decisão foi tomada após dois anos de tentativas frustradas de diálogo com a Prefeitura para resolver o déficit financeiro mensal de R$ 800 mil. A direção do hospital informou que apenas no último sábado (21), a Secretaria de Saúde do Município respondeu a solicitações feitas há anos para uma reunião, que ainda não tem data confirmada.

Suspensão no atendimento ao SUS - Hospital Anita Gerosa Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal

Repercussão entre os pacientes do SUS

Usuários do SUS que dependem do hospital manifestaram preocupação com a interrupção do serviço. José Maria Ferreira Tavares, vigilante, lamentou a situação. “A classe pobre precisa desse atendimento. O prefeito, que é médico, deveria cuidar de nós, e não cortar esse convênio. Isso vai deixar a comunidade desamparada, sem assistência”, disse ele.

José Maria Ferreira, Vigilante (Foto: Adriano Nascimento | O Liberal)

Eliete Alfaia, autônoma de 48 anos que trata de aneurisma no hospital, destacou o impacto negativo da decisão: “A gente depende muito desse serviço. Se acabar, ficaremos sem alternativa. O atendimento aqui é rápido e eficaz, mas, sem ele, a saúde da população vai sofrer muito”.

Eliete Alfaia, Autônoma (Foto: Adriano Nascimento | O Liberal)

A posição do hospital

O Hospital Anita Gerosa destacou em sua nota que, sem o financiamento municipal, não é possível sustentar os custos operacionais. “Foram feitas todas as tentativas para evitar essa decisão. Estamos abertos ao diálogo e esperamos um acordo em prol da população de Ananindeua”, afirmou a direção, que confirmou reunião com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará para esta segunda-feira (23).

Nota da Prefeitura de Ananindeua

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), afirmou que os repasses ao hospital estão em dia. Em 2023, o hospital teria recebido mais de R$ 8,4 milhões, e, em 2024, até o momento, o valor ultrapassa R$ 9,3 milhões. Ainda segundo a Prefeitura, o repasse de dezembro, no valor de R$ 649.978,35, foi realizado no último dia 6.

Leia, na íntegra, a nota do Hospital Anita Gerosa:

O Hospital Anita Gerosa, de Ananindeua (PA), informa que no dia 26/11/24 comunicou as autoridades de Saúde em todos os âmbitos de Governo, Conselhos de Saúde e demais órgãos de interesse da sociedade, que o convênio firmado entre o Hospital e a Prefeitura/Secretaria Municipal de Saúde para prestar atendimentos aos pacientes do SUS seria rescindido em 60 dias, ou seja, em 26/01/25.

Essa decisão se deve à falta de sustentabilidade financeira da unidade, que há dois anos vem tentando agendar uma conversa formal com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde do Município, para resolução desse problema, mas sem sucesso. O déficit mensal custeado pela Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC), Mantenedora do Hospital Anita Gerosa, é de R$ 800 mil, valor este que deveria ter o financiamento feito pela Prefeitura. Sem isso torna-se inviável a continuidade da prestação dos serviços.

Informamos ainda que no dia 26/01/25 o Hospital encerrará os atendimentos hospitalares a todos os públicos, permanecendo com os serviços ambulatoriais (consultas e exames) apenas para os pacientes conveniados e particulares. Infelizmente, essa decisão implicará na demissão de cerca de 150 colaboradores, número ainda em definição.

A SBSC lamenta o que está por acontecer e reforça que foram feitas todas as tentativas de aproximação com a Prefeitura para evitar essa tomada de decisão. Informamos, por fim, que neste sábado (21), pela primeira vez houve contato da Prefeitura com o Hospital, para agendamento de reunião, o que ocorrerá em breve, e em data a ser agendada.

Esperamos que possamos chegar a algum acordo em prol da população de Ananindeua, lembrando que o Hospital Anita Gerosa é o único a prestar o serviço de Maternidade na cidade.

A Secretaria de Saúde do Estado do Pará, por sua vez, marcou reunião com a SBSC para esta segunda (23), às 11 horas.