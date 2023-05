Homem protesta tomando banho em buraco alagado localizado em avenida movimentada de Altamira

Para protestar contra os buracos da cidade, um morador do município de Altamira, sudoeste paraense, decidiu tomar banho dentro de um grande buraco alagado que se formou na avenida Jader Barbalho, conhecida como Perimetral, no bairro Sudam II. O vídeo do morador viralizou nas redes sociais. A prefeitura da cidade disse que isolou a área e está fazendo reparos no local. Com informações do Metrópoles.

Um morador brinca e diz que somente em Altamira essa situação é possível no vídeo. Em outra filmagem, que mostra a forma de manifestação, é possível ver que o homem chega a ficar em pé no buraco enquanto se banha com a água, o que dá para ter uma dimensão da profundidade da abertura. Depois disso, ele se levanta e fica sentado e molha a cabeça. “Tomando banho no meio da rua”, diz um rapaz que filma a cena.