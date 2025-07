Homem busca atendimento com cenoura presa no ânus em UPA no Pará

Um homem buscou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, após prender uma cenoura no reto, órgão que começa no fim do intestino grosso, localizado entre o cólon e o ânus. O caso chamou atenção após um vídeo ser publicado nas redes sociais.

No vídeo, o homem está envolvido em um tumulto após descobrir que seria necessário passar por exames antes de resolver o problema.

VEJA MAIS

A equipe médica confirmou a presença do vegetal no reto do paciente por meio de exames de imagem e foi realizado o procedimento de remoção. Em seguida, o homem foi encaminhado para o setor de observação e acompanhamento médico.

A redação de O Liberal está em contato com a Prefeitura de Dom Eliseu para checar mais detalhes.