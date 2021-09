Historiador Antônio Carlos Lobato fala sobre a simbologia do 7 de Setembro

O dia que simboliza a Independência do Brasil é incluído no calendário pedagógico das instituições de ensino do País desde as primeiras séries escolares. Os primeiros registros de comemoração desta data remontam a dois momentos: logo após a 1ª Guerra Mundial, pela necessidade de se ter um exército presidente Getúlio Vargas estimulou a promoção de uma unidade nacional, um culto à pátria, por meio da educação, estimulando os desfiles escolares no dia 7 de setembro.

Mas a identificação do brasileiro com a Independência do Brasil, segundo o professor Antônio Carlos, começa na proclamação da República, quando há o surgimento de um novo regime político, sem a participação popular, e para o qual foi preciso criar heróis nacionais e datas para se comemorar.

Na manhã desta terça-feira (7), vários manifestantes se concentraram ao longo dos principais corredores de tráfego do centro da capital paraense - Avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata - vestidos nas cores da bandeira brasileira para celebrar a data. O evento reuniu gente de todas as idades e até famílias inteiras, além de motos e carros.

A ocasião também foi lembrada sob o viés político e social, com a realização de manifestações que reivindicavam o direito à comida, emprego e vacina, caso do Grito dos Excluídos, que acontece todos os anos. A concentração dos participantes começou às 8h na Avenida Nazaré, à esquina da travessa Quintino Bocaiúva.

A manifestação foi convocada em resposta às convocações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro para este 7 de Setembro, definidas como atos antidemocráticos, e que ocorreram em várias capitais do País. Este último, também um movimento de cunho político, levantou bandeiras como o fechamento do STF, retomada do voto impresso e intervenção militar. “A data ganhou reforço entre as elites brasileiras, e não à toa, como resposta, há o “grito dos excluídos, que geralmente ocorre depois”, explicou Antônio Carlos.