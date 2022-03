Hapvida publica lista com CPFs de usuários inadimplentes

A operadora de planos de saúde Hapvida tornou públicas listas de números de contratos e CPFs de usuários inadimplentes, em vários jornais pelo país. De acordo com reportagem de O Globo, a prática tem ilegalidades. Ao publicar a lista, a empresa informou que os beneficiários teriam prazo máximo de 10 dias, a contar da publicação, para regularizar a situação de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços prestados.

Segundo a empresa, trata-se de procedimento padrão, mas advogados ouvidos pelo Globo consideram a atitude uma forma de constranger o consumidor. O mesmo também foi feito no Pará e advogados paraenses consultados pela redação confirmam a tese dos juristas consultados pelo jornal O Globo sobre o caso. Ou seja: a prática é ilegal.

De acordo com a Hapvida, a prática de divulgação dos números de CPF, sem os dígitos de identificação, e dos números de contrato, está prevista na Súmula 28, artigo 4, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que regula os planos de saúde.

Em nota, a companhia informou que comunicou, por todos os canais estabelecidos da súmula 28, seus clientes da necessidade de quitar os pagamentos, por boletos, telefone e e-mail. A Hapvida argumenta que publicação em jornal é uma forma de não prejudicar o cliente por uma eventual mudança de endereço, telefone ou e-mail, antes de concluir o cancelamento do contrato.

"Nunca vi isso, diz advogado sobre a publicação da lista"

Mas não há consenso entre os especialistas a respeito da solução usada pela operadora. Para Rafael Robba, advogado especialista em Direito à Saúde ouvido pelo Globo, CPF e CNPJ são números que facilitam a identificação de pessoas e empresas, mas não é a melhor estratégia para incentivar o pagamento.

“Nunca vi essa prática. Por mais que a empresa diga que está fazendo isso para que os consumidores tomem ciência da inadimplência, isso deve ser feito de forma dirigida a ele. Se for possível identificar, coloca as pessoas em uma situação vexatória”, disse. O advogado acrescenta que esse tipo de publicação geralmente é feita em casos especiais em que não é possível encontrar o cliente e com autorização judicial.

A empresa, no entanto, tem o dever de notificar o consumidor após 60 dias de inadimplência antes de encerrar os contratos. Os primeiros contatos são feitos por e-mail, correio e telefone e, apenas depois, por veículos de ampla circulação.

"O consumidor pode estar inadimplente por esquecimento ou outros motivos", diz outra advogada

“O consumidor pode estar inadimplente por esquecimento ou outros motivos. Essa publicação é importante para que o cliente possa regularizar o débito e manter o contrato ativo. O plano de saúde não pode ser cancelado se não houver notificação prévia”, afirmou Janaina Mallet, advogada especialista em defesa do consumidor. A Redação Integrada também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Hapvida no Pará e aguarda retorno.