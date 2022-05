Greve dos Rodoviários: novo formato de ônibus e salários são motivos da paralisação

Entre os motivos da greve de rodoviários, iniciada à 0h desta terça-feira (3), estão o reajuste salarial e um novo formato de ônibus, que dispensa a função do cobrador. É o que afirma Ewerton Paixão, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel).

Esse novo modelo, afirma Ewerton, é de micro-ônibus com 42 lugares. Com esse formato, semelhante ao de outros micro-ônibus que já circulam pela Grande Belém, a figura do cobrador não existiria mais. Para o sindicalista, esse formato apresenta riscos. "Esses veículos de 42 lugares, quando estão lotados, levam mais de 60 pessoas ao todo. O motorista fica passando marcha e passando troco, é arriscado", diz.