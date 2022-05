Governo do Pará Inaugura UsiPaz Benguí e espera atender 30 mil pessoas no primeiro mês

A comunidade do bairro do Benguí e entorno, em Belém, recebeu nesta terça-feira (4) a nova unidade da Usina da Paz. Esta é a quarta UsiPaz que o Governo do Estado do Pará inaugura. Deste outubro de 2021, 187.628 atendimentos foram realizados nas três Usinas: Icuí-Guajará, em Ananindeua; Cabanagem, em Belém e Nova União, em Marituba. A expectativa é que no primeiro mês de funcionamento da UsiPaz Benguí 30 mil pessoas sejam atendidas.

Na abertura do evento de entrega da obra, o Governador Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e outras autoridades presentes, conheceram os espaços que contam com mais de 80 serviços gratuitos à população, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizantes.

A estrutura também está preparada com quadra poliesportiva coberta; um complexo de dojô, piscina, quadra de areia, salas de audiovisual e inclusão digital. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Nas instalações, o governador arriscou algumas embaixadinhas e até fez um gol, estreando a quadra de futebol.

Inauguração da Usina da Paz Benguí, com a presença do Governador do Estado, Helder Barbalho; primeira-dama, Daniela Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Foto: Igor Mota / O Liberal

Sobre a inauguração do espaço, o Governador do Estado, Helder Barbalho ressaltou que a Usina da Paz é um aparelho de transformação social e relembrou que, desde que o bairro do Benguí entrou para os Territórios da Paz, a criminalidade foi reduzida. "Este é um projeto de transformação social, onde reduzimos a criminalidade a partir da presença dos órgãos de segurança, de cidadania, educação, saúde, empreendedorismo e geração de oportunidades. Nos de janeiro a 4 de maio de 2018, o bairro do Beguí teve 22 assassinatos. No mesmo período, em 2022, não há registro de nenhum assassinato. Uma demonstração clara que este programa muda a realidade da comunidade", disse Barbalho.

Helder destacou a história do bairro e afirmou à população que os moradores da periferia de Belém merecem acesso aos aparelhos públicos de qualidade. Com o crescimento populacional do bairro e do entorno, o governador assumiu publicamente o compromisso de construir um PSM na Augusto Montenegro, para que os moradores não tenham que se deslocar ao Pronto Socorro Municipal (PSM) do Guamá e da 14 de março. "Não tem no Brasil um equipamento público com essa qualidade. E este equipamento está no bairro do Benguí. Continuaremos com os órgãos de segurança, investindo. Por isso a decisão do governo do estado de construir o novo PSM na Augusto Montenegro, para ter serviço perto, onde vocês moram, onde vocês vivem. Cuidem do espaço onde moram. Essa usina é de vocês", complementou.

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, dedica-se desde 2019 a acompanhar as obras, entregas e serviços ofertados a comunidade, por meio das UsiPaz. Ela destacou que o apoio da comunidade é fundamental para que o projeto seja bem sucedido e agradeceu as equipes envolvidas em mais uma obra. "Esta é a 4ª Usina da Paz que estamos inaugurando. É um sentimento gratificante e de sonho realizado. Tem dois anos e meio que a comunidade nos acolheu, acreditando no projeto e hoje esse grande complexo de transformação está sendo entregue à comunidade, é a materialização desse sonho", destacou.

"Chegamos oportunizando educação, cidadania... Nem durante o auge da pandemia nos ausentamos. Só paramos as atividades nos dois lockdowns que tivemos. Fora isso, fazíamos mesmo com as escolas fechadas pra aula - seguindo os protocolos de saúde -, o acolhimento dos jovens, com o empodera, credcidadão, atendimento social e ações de saúde", completou relembrando que o trabalho não foi interrompido com o avanço da pandemia de covid-19.

Governador Helder Barbalho e a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho conhecendo as instalações. (Igor Mota / O Liberal)

Daniela reforça que outras unidades serão entregues ainda este ano e, a expectativa é atender 30 mil pessoas no primeiro mês de UsiPaz Benguí. A primeira-dama também relembrou que o Pará está em evidência. O modelo utilizado nas Usinas da Paz desperta interesse de gestores de outros países e também de produções na Amazônia. "Nós já passamos a ter vistas de outros estados, de outros países [para conhecer a estrutura], recebemos convite de produtores e diretores que estão gravando série na Netflix, que querem usar o espaço das usinas. Temos participação do Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É sinal que a Usina vem ganhando referências positivas, do nosso maior sonho que é a transformação social", finalizou.

A próxima Usina da Paz a ser inaugurada será em Parauapebas, no dia 18 de Maio e o Governador Helder Barbalho disse que fez questão que a mesma fosse inaugurada no dia do seu aniversário, como um presente aos moradores do município. "Iremos inaugurar em junho, em Canaã do Carajás. Ainda em junho a previsão é de entregar a Usina da Paz do Guamá e depois vamos inaugurar a da Terra Firme. Logo em seguida vamos inaugurar a Usina da Paz do bairro do Jurunas. Nos próximos 4 anos, queremos planejar e fazer com que as 40 maiores cidades do Pará tenha uma Usina da Paz", concluiu o governador.

A UsiPaz Benguí funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 22h; aos sábados, de 08 às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e/ou das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.