Governo do Pará apresenta obras da COP 30 à comissão do Senado Federal

O governador Helder Barbalho recebeu, em Belém, nesta quinta-feira (5), uma comissão de senadores que veio ao Pará acompanhar o andamento das principais obras preparatórias para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025.

A visita oficial contou com a presença dos senadores Fabiano Contarato (PT-ES), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, e Beto Faro (PT-PA). Os parlamentares estavam acompanhados por integrantes do Comitê Estadual da COP 30, entre eles, o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Bruno Chagas, e a coordenadora do Núcleo COP 30, Brenda Maradei.

A primeira parada foi no Porto Futuro II, que já está com 88% das obras executadas. O espaço se consolidará como polo de desenvolvimento da bioeconomia e da cultura no Pará, com impacto direto no turismo e na geração de oportunidades sustentáveis para a população. O local vai abrigar o Centro de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, o Museu das Amazônias e uma unidade da Caixa Cultural. Haverá uma praça central com área de lazer, espaço gastronômico e ambientes integrados à paisagem urbana da orla da capital.

O governador Helder Barbalho comentou o papel estratégico do Porto Futuro II na COP 30 e no legado para a cidade com o Parque de Bioeconomia.

“O Parque de Bioeconomia traz uma imersão para conhecer efetivamente a estratégia de bioeconomia do Estado, como também um espaço para estimular que empresas que atuam na atividade de bioeconomia possam aqui ter um ambiente adaptado, adequado para se instalarem”, disse o chefe do executivo.

Sobre a visita da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o governador afirmou ser um momento importante para apresentar os avanços das obras estruturantes em andamento na capital, como preparação para a COP 30.

“Essa visita é muito simbólica para nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, poder receber a Comissão do Senado. É muito importante que possam vir aqui até para, in loco, olharem aquilo que está sendo feito e levar a mensagem ao Senado da República dos avanços, das evoluções e, acima de tudo, a certeza de que aquilo que está planejado está sendo realizado”, disse.

“Nós vamos fazer certamente a mais extraordinária COP, que é a conciliação dos investimentos que trazem um legado urbano para a Belém, mas por outro lado, [também] a garantia de que a escolha de fazer na Amazônia traz um simbolismo e a importância de um grande chamamento ao mundo, para que o mundo compreenda a necessidade de agir mediante as urgências climáticas e as mudanças ambientais”, completou Helder Barbalho.

O grupo seguiu para o Parque da Cidade, um dos importantes legados da COP 30 em Belém. Com 86% das obras da Etapa COP já concluídas, o complexo de mais de 500 mil metros quadrados será o principal palco do evento internacional e se tornará um dos maiores espaços públicos urbanos da Região Norte.

O Parque da Cidade contará com amplas áreas verdes, espelhos d’água, ciclovias, pistas de caminhada, equipamentos esportivos, áreas de convivência, praça de alimentação e infraestrutura para eventos culturais e educacionais.

O senador Fabiano Contarato comentou o protagonismo ambiental do Pará e do Brasil na realização da COP 30.

“Eu estou muito impressionado positivamente. Acho que é o momento singular do mundo lançar os olhos para como é o Brasil, qual é a realidade do Brasil, porque nós temos um compromisso com a preservação ambiental, mas temos que dar dignidade à população e principalmente à população que mais precisa. Porque uma coisa é quando você faz uma descrição teórica, outra coisa é quando você olha no olho das pessoas e enxerga a realidade delas e que é função do Estado dar dignidade para a população e principalmente a população que mais precisa. Eu estou muito feliz, essa é a primeira vez que eu estou aqui em Belém e quero mandar um abraço carinhoso para toda a população do Estado do Pará e parabéns pelo evento, parabéns ao governador e toda a sua equipe”,

E o impacto positivo da obra não encanta somente os visitantes, mas também quem está diariamente envolvido na construção do Parque da Cidade. A engenheira agrônoma Maynara Gomes, analista de Meio Ambiente do Parque da Cidade, ressalta a importância da experiência e da oportunidade de emprego.

“Comecei a trabalhar nas obras recentemente. Assim que soube da vaga, me candidatei para contribuir nesse espaço, que promoverá um grande impulso para o Estado, destacando nosso trabalho nas áreas ambiental, socioeconômica e de geração de empregos. Acredito que isso terá um impacto significativo também na minha trajetória profissional”, afirma.

A visita reforça a articulação entre os poderes estadual e federal para garantir a plena realização da COP 30 em Belém, com investimentos que deixarão um legado de desenvolvimento sustentável, inclusão social e infraestrutura de qualidade para a população paraense.