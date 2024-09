Governo assina acordo que permite ampliação da Rua da Marinha

O Governo do Pará e a Marinha do Brasil assinaram, nesta quarta-feira (4), um acordo para a cessão de parte de um terreno da instituição militar, permitindo a ampliação da Rua da Marinha, em Belém. A via, que conecta a Avenida Augusto Montenegro à Avenida Centenário, será expandida como parte dos preparativos para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para 2025 na capital paraense.

A assinatura do acordo contou com a presença do governador Helder Barbalho e do vice-almirante Sérgio Renato Berna Salgueirinho, comandante do 4º Distrito Naval. Durante o evento, Barbalho ressaltou a importância da obra para a mobilidade urbana e o legado que ela deixará para a cidade.

“Esta obra facilitará a mobilidade da cidade, o planejamento urbano de Belém, além de proporcionar um novo acesso ao Mangueirão, passando por dentro do terreno da Marinha do Brasil. É mais uma obra para preparar Belém para a COP 30 e deixar um legado para a nossa população”, disse Helder.

Legenda (Agência Pará)

A Rua da Marinha tem ganhado relevância nos últimos anos com a expansão da cidade, ligando bairros em crescimento acelerado e facilitando o trânsito em direção ao centro. No entanto, com o aumento do número de veículos na região metropolitana, passou a ser bastante utilizada, apresentando crescente engarrafamento em determinados horários.

O vice-almirante Salgueirinho destacou a parceria entre a Marinha e o governo do estado: "A marinha cede uma fração do seu terreno, onde fica o Batalhão de Operações Ribeirinhas, no bairro da Marambaia. Esse terreno vai permitir ao Governo do Estado expandir a Rua da Marinha, contribuindo para as obras de mobilidade urbana que deixarão a cidade com mais fluidez".

“Selo COP”

A ampliação da Rua da Marinha faz parte de um conjunto de obras de infraestrutura previstas para melhorar a mobilidade urbana em Belém, especialmente em preparação para a COP 30. A obra deve beneficiar diretamente moradores de sete bairros da capital, além de melhorar o acesso a áreas estratégicas como o Estádio Mangueirão, facilitando o tráfego entre a zona leste e outras partes da cidade, acredita o governo.