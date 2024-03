Governador destaca oportunidades que a COP 30 trará à Amazônia

Durante o Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas, realizado nesta terça-feira (27), em São Paulo, o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou as oportunidades que a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30) trará para a Amazônia. O evento contou com a presença de lideranças empresariais e políticas da área ambiental. E nesta quarta (28), o Governo do Pará apresentará, às 15h, no Parque da Cidade, em Belém, o conjunto de obras direcionadas para a COP 30 nas áreas de mobilidade urbana, conectividade, saneamento, sinalização turística e melhorias tecnológicas dos equipamentos públicos da capital.

O Fórum ocorre às vésperas do encontro do G20 que vai reunir, na capital paulista, ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais das maiores economias do mundo. A capital paraense, Belém, também está entre as cidades escolhidas para receber atividades do G20.

A programação realizada tem como foco o financiamento para alavancar as chamadas "Soluções Baseadas na Natureza" (NBS), juntamente com a exploração de estratégias inovadoras para o enfrentamento de desafios e atrair recursos nesse campo.

"Nos últimos anos o Pará fez a escolha ambiciosa, desafiadora de fortalecer e construir políticas públicas que possam proporcionar a transição do uso do solo e de modelo econômico. O que precisamos agora é estruturar ações que nos permitam ganhar escala e gerar entregas. Não dá para discutir sustentabilidade ambiental sem sustentabilidade social e, consequentemente, sustentabilidade econômica", disse o governador.

Helder Barbalho destacou que o cenário atual representa uma oportunidade para valorização da economia da floresta, com a participação dos países do chamado Sul Global.

Participando do painel sobre sistemas alimentares e sustentabilidade, o governador Helder Barbalho defendeu, ainda, a transformação das práticas de uso do solo com foco na produção de alimentos de forma mais sustentável e destacou o compromisso do Pará com a diversificação dos sistemas alimentares.

"É muito relevante discutir a questão agroalimentar e a questão produtiva na Amazônia. Nós temos debatido e construído dentro de uma dinâmica de preservação do nosso estoque florestal o melhor uso das áreas antropizadas no estado. Nós partimos do princípio de que o Pará não precisa derrubar uma árvore sequer para continuar sendo protagonista do processo de segurança alimentar, valorizando as vocações do Brasil e do nosso estado em produzir alimentos", explicou Helder.

Obras direcionadas à COP 30

A coletiva será conduzida pela vice-governadora e coordenadora do Comitê da COP 30 em Belém, Hana Ghassan Tuma.