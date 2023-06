Gerar postos de trabalho é um dos muitos desafios de Castanhal

A entrevista exclusiva concedida pelo vice-prefeito de Castanhal, Ênio Monteiro, ao jornal O Liberal, trouxe à tona os principais desafios e conquistas da gestão municipal. Entre os assuntos abordados, destaca-se o investimento em um Condomínio Industrial, que promete impulsionar a economia local e gerar empregos para a população.

Segundo Monteiro, o município de Castanhal busca fortalecer sua vocação para a indústria e o comércio, incentivando a instalação de novas empresas em seu território. O Condomínio Industrial, atualmente em fase de licitação, representa um marco nesse sentido. Estima-se que, quando concluído, o projeto irá gerar cerca de 9.900 empregos diretos e indiretos, movimentando aproximadamente R$ 1 bilhão por ano na economia local.

"Ainda sonho com uma Castanhal com mais oportunidades. O município tem muitos jovens precisando de emprego, e estamos com grandes expectativas na implantação do condomínio industrial. O projeto já conta com cerca de 40 empresas cadastradas, ansiosas para fazer parte desse empreendimento", ressaltou Monteiro.

Com essa iniciativa, a gestão municipal visa atrair investimentos, estimular a produção industrial e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de Castanhal. A criação de um ambiente favorável para a instalação de empresas contribuirá para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local, trazendo benefícios significativos para a população castanhalense.

Castanhal, cidade polo da região nordeste do estado, localizada às margens da BR-316, tem se destacado como um dos municípios de maior desenvolvimento nas últimas décadas. (Glebison Silva / Ascom Prefeitura de Castanhal)

Transporte público e os desafios para atender a população castanhalense

Outro ponto abordado na entrevista foi a situação do transporte público em Castanhal. Com uma população de mais de 200 mil habitantes, o município enfrenta desafios para suprir a demanda de deslocamento da população de forma eficiente e confortável.

Ênio Monteiro reconhece os obstáculos enfrentados nesse setor e destaca a necessidade de analisar diversos fatores para compreender a atual situação. Segundo ele, a falta de modernização das empresas de transporte público contribui para afastar as pessoas do sistema coletivo, uma vez que outras opções, como carros e motos por aplicativo, oferecem mais comodidade aos usuários.

“Para enfrentar esse cenário, a administração municipal está empenhada em encontrar soluções que atendam às necessidades da população. Uma licitação foi aberta para permitir a entrada de empresas de ônibus; interessadas em operar em Castanhal, buscando oferecer um serviço de qualidade e que esteja alinhado com as demandas da comunidade”, explicou o vice prefeito.

Infraestrutura e pavimentação: Melhorias para os bairros de Castanhal

Ao longo dos anos, o município de Castanhal tem investido em infraestrutura e pavimentação, buscando proporcionar melhores condições de vida para os moradores. O vice-prefeito destaca que já foram asfaltados mais de 250 quilômetros de vias, incluindo agrovilas como a Itaqui, Nazaré e Macapazinho. Além disso, bairros como Fonte Boa, Novo Estrela e o conjunto Jardim das Acácias receberam atenção do poder público, beneficiando a população que antes não contava com essas melhorias.

“Ainda há muito a ser feito, e a gestão municipal busca avançar para cumprir suas metas e entregar resultados satisfatórios para a população. Ênio Monteiro ressalta que é impossível agradar a todos, mas o compromisso em buscar o desenvolvimento e o bem-estar dos cidadãos é constante”, disse o vive.

Ênio Monteiro aproveitou para parabenizar o Grupo Liberal pelo projeto de regionalização do impresso, que completa um ano em junho, trazendo as notícias de Castanhal em um caderno especial a cada 15 dias.

Ao expressar sua satisfação com a iniciativa do Grupo Liberal, Monteiro ressaltou a importância desse caderno dedicado exclusivamente ao município: "Quero parabenizar ao Grupo Liberal pela presença em Castanhal com o caderno que aborda somente assuntos de nosso município. Através do Liberal, podemos mostrar as transformações que nossa cidade está passando para todo o estado do Pará. O Liberal é uma potência na comunicação, conhecido por sua credibilidade e seriedade. Por isso, só tenho elogios ao trabalho que vem sendo feito aqui e desejo que continuem evidenciando as peculiaridades de outros municípios".

Com sua atividade industrial e mais de seis mil empresas, o comércio local ganha destaque, sendo responsável por cerca de 70% da receita municipal, segundo a Associação Comercial de Castanhal.