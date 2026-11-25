Chuva forte atinge áreas do Pará e outros estados do Norte nesta quarta

Instabilidades também devem persistir na quinta-feira (26), com previsão de pancadas de chuva no Amazonas, em Rondônia e no Tocantins

A Região Norte também deve registrar pancadas de chuva nesta quarta-feira (25), principalmente no Acre, em Rondônia, no centro-sul do Amazonas e do Pará, além do Tocantins. A previsão ocorre em meio à atuação de áreas de instabilidade que atingem diferentes regiões do país.

Segundo o Climatempo, a combinação entre o transporte de umidade, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e as condições atmosféricas favorece a formação de nuvens carregadas. O cenário também influencia a ocorrência de chuvas em outras partes do Brasil.

Chuva continua na Região Norte na quinta-feira (26)

A previsão indica que as pancadas de chuva devem continuar na quinta-feira (26) em áreas do Amazonas e de Rondônia. O cenário também inclui estados do Nordeste, como Bahia, Maranhão e Piauí.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor deve continuar predominando nas duas regiões, conforme a previsão meteorológica.

Chuva forte também atinge outras regiões do Brasil

Uma nova frente fria deve avançar pela costa do Sudeste a partir desta quarta-feira (25), favorecendo a ocorrência de chuvas intensas em Minas Gerais e nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O avanço do sistema deve intensificar as instabilidades principalmente entre quarta e quinta-feira (26). No litoral paulista, os acumulados de chuva podem chegar a 200 milímetros no período.

Em São Paulo, a previsão inclui temporais isolados na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e em regiões do norte, leste e sul do estado. No litoral, os volumes podem superar 100 milímetros em algumas áreas.

No Rio de Janeiro, também há previsão de chuva intensa, com acumulados entre 100 e 120 milímetros em determinados pontos. O volume aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em locais que já registraram precipitações expressivas nos últimos dias.

Região Sul terá temporais e queda de temperatura

No Sul do país, as instabilidades devem ganhar força nesta quarta-feira (25), principalmente no Paraná e em Santa Catarina. Também há previsão de temporais no norte do Rio Grande do Sul.

Na quinta-feira (26), o Paraná deve continuar registrando pancadas intensas de chuva desde as primeiras horas da manhã até a noite. Já em áreas de Santa Catarina e no extremo noroeste gaúcho, a previsão aponta chuva de moderada a forte intensidade entre a madrugada e a manhã.

A chegada de uma massa de ar frio também deve provocar queda nas temperaturas. No Rio Grande do Sul, as mínimas podem variar entre 9°C e 19°C. As rajadas de vento podem atingir entre 40 km/h e 50 km/h em grande parte da região.

Centro-Oeste também terá instabilidades

No Centro-Oeste, o transporte de umidade, associado à baixa pressão sobre o Paraguai e às temperaturas elevadas, favorece a formação de áreas de instabilidade.

Nesta quarta-feira (25), há previsão de chuva em Mato Grosso do Sul, no sudoeste de Mato Grosso, no leste de Goiás e no Distrito Federal. Na quinta-feira (26), as instabilidades devem continuar em grande parte da região, mas o calor permanece predominante.