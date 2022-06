Força Nacional irá atuar em terra indígena do Pará; entenda

A Força Nacional de Segurança Pública irá atuar no estado do Pará durante atividades no Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, na Terra Indígena Parakanã. A ação será em apoio ao Ministério da Saúde e foi autorizada por uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13).

O objetivo da atuação dos militares é a preservação da ordem pública, a segurança das pessoas e a proteção do patrimônio, com duração prevista de trinta dias, no período de 17 de junho a 16 de julho deste ano.

O emprego da Força Nacional obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A parceria conta, ainda, com os órgãos de segurança pública do Pará, sob a coordenação da Polícia Federal.

A TI Parakanã, localizada no município de Novo Repartimento, foi a mesma onde ocorreram as mortes de três homens, apontados como caçadores, no dia 30 de abril deste ano. Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Wilian Santos Câmara estavam desaparecidos desde 24 de abril, quando entraram para caçar na reserva indígena e não retornaram.

Os corpos foram encontrados a cerca de 30 quilômetros de onde foram vistos pela última vez. O acesso é pela rodovia BR-230 (Transamazônica), que chegou a ser interditada por familiares e amigos dos caçadores, reivindicando a localização dos corpos.

De acordo com parentes, os jovens não eram caçadores e não tinham desavenças com os indígenas, apontados pelas famílias como responsáveis pelo caso.