Fluxo no KM 07 da BR-316 terá será retomado a partir desta terça-feira (27)

A partir desta terça-feira (27), o fluxo de veículos na altura do KM 07 da rodovia BR-316 será retomado para a pista central da via, no sentido Ananindeua-Belém. A reabertura do trecho ocorre a partir da conclusão do tabuleiro do viaduto que está sendo construído em frente ao futuro Terminal de Integração de Ananindeua.

No ano passado, a obra exigiu que um desvio fosse construído à direita para minimizar os transtornos para quem acessa a Região Metropolitana de Belém através da rodovia e permitir maior fluidez no tráfego ao longo dos trabalhos.

O trecho da via que terá o fluxo retomado está sinalizado e garante calçadas e ciclovias. Agentes do Departamento de Trânsito (Detran) estarão presentes orientando os condutores sobre a mudança programada para ocorrer a partir das 6h30.

O tabuleiro – parte principal do viaduto – tem 100 metros de extensão e o objetivo da travessia, quando concluída, é interligar o terminal de Ananindeua com a Rua Ananin, outra importante via que possui projeto de requalificação em fase de licitação para o início das obras.

A etapa faz parte das obras de requalificação da rodovia BR-316, executadas pelo Governo do Pará por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), nos primeiros 10.8 km da via, do Entroncamento até próximo à entrada da Alça Viária.

“Através do viaduto, haverá uma melhor integração do transporte coletivo local de Ananindeua com o BRT Metropolitano. Com isso, os ônibus da Cidade Nova que deveriam transitar na BR para chegar ao Terminal, vão seguir pela Ananin, passar pelo viaduto até o Terminal, gerando uma melhor condição de mobilidade e rapidez para essa integração”, afirma o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor-geral do NGTM.